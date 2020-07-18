Independent – Елизавета II посвятила в рыцари собравшего почти 33 млн фунтов для врачей ветерана

18.07.2020, 19:25, Новости дня

100-летний ветеран Второй мировой войны Томас Мур, собравший почти £33 миллионов для Национальной службы здравоохранения, получил титул рыцаря от королевы Великобритании Елизаветы II, передаёт The Independent. Издание указало на уникальный формат церемонии, которая состоялась под открытым небом и с соблюдением социального дистанцирования.



Reuters

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Томаса Мура, который собрал для борьбы с коронавирусом почти £33 млн, пишет The Independent.

Как отмечает издание, церемония с соблюдением социального дистанцирования состоялась под открытым небом на территории Виндзорского дворца и стала первым официальным мероприятием с участием королевы после введения ограничений из-за коронавируса.

В пятиминутной беседе после посвящения Мура в рыцари мечом, принадлежавшим отцу Елизаветы II, королю Георгу VI, королева поблагодарила британца за «невероятное количество собранных денег» для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Как пишет The Independent, несмотря на то что другие запланированные на июль мероприятия с участием королевы были отложены, для Мура было сделано исключение. В Букингемском дворце отметили, что церемония в подобном «уникальном» формате проводится впервые на фоне исключительных обстоятельств.

На закрытую для публики церемонию поддержать Мура пришли члены его семьи, в том числе его дочь Ханна Ингрэм-Мур и внуки Бенджи и Джорджия. Они признались, что это был «очень особенный день для всей семьи», поблагодарив всех, кто поддержал их в желании собрать средства на помощь системе здравоохранения Великобритании для борьбы с коронавирусом.

«Мы бы не достигли этого без всех, кто находится по ту сторону экрана, так что, от нашей семьи, спасибо вам за то, что вы помогли нам добиться этого», — заявил внук Мура в интервью одному из британских телеканалов.

Сам ветеран признался, что это самый особенный день в его жизни, и для него большая честь принять столь высокую награду от самой королевы.

The Independent напоминает, что Томас Мур, использующий ходунки для опоры, обещал 100 раз обойти сад возле своего дома для того, чтобы собрать пожертвования для Национальной службы здравоохранения страны на борьбу с COVID-19. В итоге ветеран стал известен на всю страну и вместо запланированной суммы в £1 тыс. собрал почти £33 млн.