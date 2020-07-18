Из-за наводнений в Индии погибло почти 80 человек

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18.07.2020, 19:16, Новости дня

В результате наводнений в индийском штате Ассам на северо-востоке страны погибло почти 80 человек, пишут СМИ со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями (ASDMA).

Уровень воды в реке Брахмапутра в нескольких районах поднялся выше критического, наводнение затронуло 26 округов, в результате стихии погибли 79 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of India.

«В общей сложности 2 млн 763 тыс. 719 человек оказались в зоне бедствия(…) Правительство на данный момент открыло 649 лагерей временного размещения», – приводится сообщение из доклада ASDMA.

Затопленными оказались минимум 2 тыс. 678 деревень, в национальном парке Казиранга скончались 96 животных.

Ранее в результате наводнений в Японии погибли 72 человека, ведется поиск еще 13 человек.





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