Друг Гарика Харламова опроверг связь шоумена с Яной Кошкиной

18.07.2020, 19:09, Разное

Один из друзей шоумена Гарика Харламова в своем интервью опроверг наличие романтической связи телезвезды с актрисой Яной Кошкиной. По информации приятеля знаменитости, в настоящее время звезда Comedy Club получает наслаждение от жизни холостяка.

Стоит отметить, что, после информации о разводе Гарика Харламова и его коллеги Кристины Асмус, многие любители домыслов начали предполагать начало романтических отношений юмориста с новыми избранницами. Наиболее “осведомленные” из поклонников уже мысленно “связали” шоумена с другой его коллегой по шоубизу – телеактрисой и моделью Яной Кошкиной. Однако недавно друг резидента Comedy Club в своем интервью одному из отечественных изданий решительно опроверг такую теорию. Он заявил, что в настоящее время Харламов немало времени уделяет своей дочери от Асмус – будущей первокласснице. Также знаменитость планирует построить себе дом, так как пока живет в съемном жилье. По вечерам же комик часто практикует посиделки со своими холостыми товарищами, поет в караоке и вообще – “развлекается как хочет”.



“Вряд ли он теперь станет строить что-то серьезное с коллегой. Какая Кошкина?! В ближайшее время в третий раз под венец Харламова вряд ли кто-то затащит”, – прокомментировал слухи друг телезвезды. К слову, он упомянул, что, по его мнению, “блондинки в ближайшие годы вокруг Харламова будут меняться”.