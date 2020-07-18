 

В гостях у Рианны: экскурсия по ее новому особняку в Хэмптонсе

18.07.2020, 18:58, Разное

В начале июня мы уже писали о доме, который певица арендовала в элитном пригороде Нью-Йорка. Как утверждали тогда источники, Рианна собиралась купить эту виллу осенью, если летние каникулы ее полностью устроят. Видимо, не устроили. На днях стало известно, что певица переехала в новый особняк все в том же Хэмптонсе.

Новый дом, как и предыдущий, находится на берегу океана. В нем насчитывается пять спален и шесть ванных комнат. У особняка есть внушительная прилегающая территория и открытый бассейн. Впрочем, главное достоинство участка – собственная пристань для яхт. А вот минус – отсутствие посадочной полосы для частных джетов. Это один из тех пунктов, который риэлтор Рианны не смог ей обеспечить. Однако в его оправдание стоит отметить, что в Хэмптонсе в принципе нет участков, на которых одновременно есть полоса для частных самолетов и пристань для яхт.

Месяц аренды этого скромного и отвечающего не всем запросам певицы домика обходится в 415 тысяч долларов.





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