В Харькове нашли завернутое в ковер тело мужчины

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18.07.2020, 18:54, Новости дня

Утром 18 июля возле гаражей на улице Маршала Рыбалко в Харькове обнаружили тело 40-летнего харьковчанина, завернутое в ковер. Об этом проинформировала полиция Харьковской области.

Правоохранители отметили, что от большого полипропиленового пакета, в котором был ковер с телом, шел неприятный запах.

Позже в полиции уведомили о завершении экспертизы, которая показала, что “смерть не криминальная”.

“Во время судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть гражданина наступила от острого расстройства кровообращения”, – говорится в сообщении.

Личность умершего установили, им оказался 40-летний местный житель.

“Как выяснилось, 12 июля около 18.00 он пришел в гости к своему 46-летнему знакомому. Через несколько часов хозяин квартиры оставил квартиру, а когда вернулся, обнаружил своего знакомого без признаков жизни. Испугавшись, 46-летний мужчина завернул тело в ковер и вынес его к гаражам”, – рассказали в полиции.

Уголовное производство, открытое по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сначала расследовали как “очевидное убийство”, после экспертизы квалификацию сменили на “естественную смерть”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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