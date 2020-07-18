Мнение: Плотность населения Ливии

18.07.2020, 18:51, Разное

Карта плотности населения Ливии. 90% живет на побережье, 30% живет в районе Триполи.

Как верно указывает автор https://twitter.com/dhadelli/status/1284188587307696135/photo/1, карты территориального контроля Ливии достаточно абстрактны, так как на больше части территории страны никто не живет.

Вместе с тем можно отметить, что отступление Хафтара от Триполи привело в первую очередь даже не к территориальным, а к демографическим потерям, так как кол-во населения под контролем ПНС Ливии и Турции резко увеличилось, что позволило ПНС Ливии противопоставить аргументу Хафтара, что он прямо или косвенно контролирует 75-80% территории Ливии, аргумент, что ПНС Ливии контролирует более половины населения Ливии.