В мире: США готовы наказать Турцию за С-400

18.07.2020, 18:48, Новости дня

Законопроект по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной для ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Турция ранее предупреждала, что в случае подобных действий будет готова закрыть свои военные базы для американцев. А это может оказаться серьезным ударом для позиций США на Ближнем Востоке.

В Соединенных Штатах предложили накануне ввести санкции против Турции за закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Авторами документа «Закон о противодействии экспорту российских вооружений» стали конгрессмены-республиканцы Адам Кинзингер и Майкл Маккол, а также демократ Эбигейл Спанбергер. Законопроект предлагает считать поставки С-400 «существенной сделкой», что требует ввода санкций. Полный текст законопроекта пока не опубликован.

«Год назад Турция проигнорировала предупреждения членов альянса по поводу этой сделки с Россией и приняла российские системы С-400», – говорится в заявлении Кинзингера.

В свою очередь Маккол утверждает, что комплексы С-400 представляют угрозу для США и НАТО. «Администрация должна наложить санкции, требуемые по закону, в ответ на приобретение Турцией С-400, в случае если Анкара не предпримет шаги, указанные в этом законопроекте, для устранения ущерба, причиненного этой покупкой. Я искренне надеюсь, что Турция предпочтет США и наших союзников по НАТО, а не Россию», – сказал конгрессмен.

Рестрикции предлагается ввести на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот документ позволяет Вашингтону замораживать активы и вводить другие меры против государств за крупные оружейные сделки с Москвой. Стоит отметить, что именно по закону CAATSA США вынудили швейцарскую компанию Allseas остановить строительство «Северного потока – 2», а сейчас планируют ввести санкции против европейских партнеров Газпрома по строительству и будущей эксплуатации газопровода.

Сенсационный контракт с Турцией РФ заключила в 2017 году. Для члена НАТО это была первая сделка подобного рода. Всего Турция собиралась приобрести четыре дивизиона ЗРС С-400 на 2,5 млрд долларов, половину из которых покроет российский кредит. В прошлом году поставки завершились досрочно. Комплексы должны были заступить на дежурство весной этого года, но из-за пандемии коронавируса сроки перенесены. В ноябре 2019 года Турция успела испытать радиолокационные станции (РЛС) С-400 с использованием американских истребителей-бомбардировщиков F-16, что вызвало обеспокоенность Пентагона.

Появление у Анкары С-400 спровоцировало негативную реакцию в США и альянсе в целом. Вашингтон исключил Турцию из американской программы производства истребителей F-35. В США опасаются утечки через С-400 данных о возможностях американских истребителей пятого поколения. Также Пентагон отказался продавать Анкаре ЗРК Patriot.

США ранее неоднократно грозили введением различных односторонних санкций за С-400. Кроме этого, Вашингтон предлагал Анкаре выкупить эти системы. Позже соответствующая поправка была предложена к законопроекту об оборонном бюджете США на 2021 год, но Турция отказалась от продажи.

В случае введения Вашингтоном санкций Анкара может закрыть для американских военнослужащих авиабазу на востоке страны Инджирлик и входящую в структуру противоракетной обороны НАТО станцию раннего радиообнаружения Кюреджик. Об этом говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В экспертной среде сходятся во мнении, что санкции будут приняты, однако насколько жесткими они станут, будет зависеть от множества факторов. Гендиректор Российского совета по международным делам, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов не исключает, что в случае принятия закона у исполнительной власти США появится набор из наиболее подходящих инструментов давления на Анкару. «Это могут быть индивидуальные санкции в отношении тех турецких чиновников, которые, по мнению американских законодателей, могут нести ответственность за сделку по С-400. Эти санкции могут затронуть участие Турции в многосторонних военных программах НАТО, что повлечет за собой финансовые последствия для Анкары», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев согласен, что наиболее вероятен вариант с вводом персональных санкции против чиновников из окружения Эрдогана. «Это будут воспитательные санкции. США не хотят сильно портить отношения с Турцией. Ждать серьезных санкций, касающихся турецкой промышленности, не стоит. США тесно взаимодействуют с Турцией в рамках НАТО и в черноморской акватории», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

В ответ Турция способна совершить демарш с антиамериканским подтекстом. «Отношения между Турцией и США будут трескаться дальше. Турция все больше заявляет о себе, как о сильном геополитическом игроке и поэтому вступает в противодействие с США, Египтом, Францией и Грецией. Противодействие с США проявлялось на примере курдов в Сирии. Турция продолжает углублять конфликт с Соединенными Штатами именно за счет того, что Вашингтон ждет от всех членов НАТО действий в фарватере американской внешней политики», – считает эксперт.

Но при этом США не зайдут слишком далеко, поскольку Турция – это южный фланг НАТО и в вторая в альянсе по численности армия после американской. «Никто не хотел бы, чтобы НАТО стало заложником одного, с точки зрения американцев, ошибочного решения президента Эрдогана», – уверен Кортунов.

Присутствие на базах Инджирлик и Кюреджик важно для США с точки зрения логистики и проецирования военной силы, поскольку страна остается на Ближнем Востоке. Поэтому закрытия этих баз для американцев не произойдет. «Но Турция очень своеобразный союзник. Когда США начали военную операцию в Ираке, турки отказались открыть им свое небо. Использовать базу Инджирлик в полном объеме было крайне затруднительно. В общем, доверия Америке в Турции нет и в ближайшем будущем оно не появится. Это будет осложнять отношения при любом исходе предстоящих в США президентских выборов», – прогнозирует политолог.

Перенджиев добавляет, что реакция Эрдогана будет зависеть от жесткости санкций. «Пока Эрдоган только угрожает и блефует, но не исключено, что в дальнейшем эта угроза будет осуществлена. Но не сразу после введения санкций. Он может начать с ограничений на передвижение американских войск в районе баз, не исключены перебои с подачей на эти объекты электричества и воды. Но по мере эскалации Эрдоган может реализовать угрозы», – не исключает эксперт.

Впрочем, сам факт обсуждения вопроса ввода санкций против одного из членов НАТО указывает на глубокие расхождения внутри альянса. Турция все чаще ведет себя в НАТО как enfant terrible, вызывающе, но до ее выхода «дело не дойдет». «В каком-то смысле это говорит об ущербности самого НАТО. Неслучайно в Брюсселе старались не обсуждать вопросы, связанные с Турцией, и передавать их на уровень двусторонних американо-турецких отношений. В НАТО традиционно работали турецкие генералы и офицеры с тесными связями с американским военным истеблишментом. Но после попытки путча в 2016 году часть связанных с США турецких военных вычистили, кого-то вообще посадили. Турецкое военное лобби, которое выступало за тесную связь с США и Западом, очень сильно ослаблено. Пришли люди, для которых НАТО и США не являются символом турецкого военного будущего», – подытожил Кортунов.

Теги:

санкции

,

Турция

,

внешняя политика США

,

С-400