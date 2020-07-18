 

В Выборге открылась выставка глухих фотографов и художников «Искусство победы»

18.07.2020, 18:48, Новости дня

Глухие люди уникально творческие, это видно по их работам на выставке в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского театра глухих Владимир Бочаров по поводу открытия выставки «Искусство Победы». Мероприятие прошло в рамках Международного культурного форума «Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге».

«Международный культурный форум «Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге» проходит уже третий год. Мы должны гордиться тем, что у нас проводятся такие мероприятия. Этой выставкой мы хотели показать, что глухие люди уникально творческие. Надеемся, что проекты будем развивать», – сказал руководитель проекта, директор Санкт-Петербургского театра глухих Владимир Бочаров. 

По его словам, главной задачей выставки является сохранение исторической памяти, а также создание возможностей для того, чтобы глухие художники и фотографы могли заявить о своем таланте. В экспозицию вошли работы творцов, которые раскрывают свое представление о героическом, судьбоносном для всего мира времени. Главная задача выставки – популяризация исторической памяти.

Выставка «Искусство Победы» неслышащих художников и фотографов открылась в субботу в Выборгском объединенном музее-заповеднике с концертом и фотосессией. Она посвящена 75-летию Великой Победы над фашизмом и стала частью программы Международного культурного форума «Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге» при поддержке Фонда президентских грантов и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Проект получил грант в размере более 1,5 млн рублей.

Выставка стала первым совместным мероприятием Санкт-Петербургского театра глухих, творческого объединения неслышащих деятелей культуры и искусства «Арт-Неваградъ» и Выборгского объединенного музея-заповедника.





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