Минфин назвал сроки возвращения к бюджетному правилу

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18.07.2020, 18:48, Новости дня

Россия способна вернуться к действующим бюджетным правилам с 2022 года с учетом высокой действенности антикризисных мер, полагают в Министерстве финансов.

«С учетом относительно высокой действенности антикризисных мер, предпринятых Россией, сокращение отечественной экономики будет не таким глубоким, а ее восстановление более динамичным, чем в других странах. Это позволяет уже сейчас думать о постепенном возвращении к обычной жизни – в том числе и в сфере бюджетной политики. РФ исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания по формированию федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов заявил, что бюджет на трехлетний период должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции.

Глава государства отмечал, что важно в дальнейшем сохранять ответственную бюджетную политику, включая «и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов».





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