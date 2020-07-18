Мнение: Люди требует Фургалу суда присяжных в Хабаровске

18.07.2020, 18:40, Разное

Хабаровск снова протестует. Уже восьмой день. И протесты идут не только в Хабаровске. Акции прошли в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске, Охотске, Ванино, в небольших поселках и районных центрах. На улицы вышли и жители Владивостока — столицы Приморского края.

И вот что важно. Люди, оказывается, не требуют просто освободить Фургала, они требуют честного суда в Хабаровске с участием присяжных.

В Хабаровске сегодня досталось и мэру города Сергею Кравчуку, который с дурру ляпнул, что участники митингов «работают за деньги».

Сегодня народ пришел к мэрии и начал скандировать: «Кравчук выходи!» и «Мы пришли сами»…

В общем, жители Хабаровска не верят Москве, не верят московским судам. Накипело?

Фотографии отсюда