 

Мнение: Люди требует Фургалу суда присяжных в Хабаровске

18.07.2020, 18:40, Разное

Хабаровск снова протестует. Уже восьмой день. И протесты идут не только в Хабаровске.  Акции прошли в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске, Охотске, Ванино, в небольших поселках и районных центрах. На улицы вышли и жители Владивостока — столицы Приморского края.

И вот что важно. Люди, оказывается, не требуют просто освободить Фургала, они требуют честного суда в Хабаровске с участием присяжных.

В Хабаровске сегодня досталось и мэру города Сергею Кравчуку, который с дурру ляпнул, что участники митингов «работают за деньги».

Сегодня народ пришел к мэрии и начал скандировать: «Кравчук выходи!» и «Мы пришли сами»…
В общем, жители Хабаровска не верят Москве, не верят московским судам. Накипело?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Малышева рассказала о мучениях из-за болезни

11.07 / Мнение: Семейные странности Сергея Фургала – жена пропала, сыновья, дочь неясного возраста

25.05 / Четыре слога

03.06 / Амурским ветеранам придется выданные по ошибке выплаты в честь 75-летия Победы

10.05 / Лошади смогли опознать хозяев по фотоснимку

01.07 / Есть ли жизнь после доллара?

12.05 / “У нас в семье коронавирус”: Рита Дакота напугала своих подписчиков тревожным признанием

24.06 / Мнение: Пандемию на десятилетия?

27.05 / Гендиректор OnePlus Пит Лау подтвердил скорый выпуск бюджетного смартфона

13.05 / Пожар в реанимации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска