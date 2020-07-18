В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

18.07.2020, 18:35, Разное

В городе Нанте на западе Франции загорелся кафедральный собор Святых Петра и Павла — один из крупнейших готических соборов страны. Прокурор города Пьер Сенн уточнил, что очагов возгорания было три: у большого органа, а также слева и справа от алтаря.

Он допустил, что одновременное возгорание в трех местах могло быть связано с коротким замыканием, однако расследование начали по факту «умышленного поджога», отмечает местное издание Ouest-France.

Звонок о возгорании поступил в 7:44, на месте работают сто пожарных, но «огонь все еще не ликвидирован, площадь возгорания очень большая», — рассказали AFP в пожарной службе. В 10 часов утра пожарные сообщили о том, что «огонь локализован».

«После Нотр-Дама в огне собор Святых Петра и Павла, в сердце Нанта. Поддержка нашим пожарным, взявшим на себя все риски ради спасения этого готического сокровища», — написал президент Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в свою очередь выразил поддержку пожарным, «отважно борющимся» с огнем в соборе и высказал солидарность с жителями Нанта. Во второй половине дня он должен приехать на место в сопровождении главы МВД Жеральда Дарманена и министра культуры Розлин Башло.

Собор в Нанте XV-XIX веков, занесенный в список исторических монументов, охраняемых государством, уже горел в 1972 году: тогда пожар возник в результате нарушения техники безопасности при проведении работ на кровле. После того пожара службы в храме возобновились только спустя 13 лет, в 1985 году.

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Напомним, пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, который случился в апреле прошлого года, продолжался более 15 часов. Очаг возгорания находился в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля, а огонь впоследствии распространился на всю крышу, шпиль обрушился. Причиной возгорания, по предварительной версии следствия, стали нарушения при проведении ремонтных работ, были также выявлены недочеты в системе охраны и оповещения.

«История повторяется… Выражаем поддержку нашим пожарным. Все вместе скрестим пальцы за то, чтобы ущерб оказался минимальным», — заявили по поводу пожара в Нанте в Наблюдательном центре за религиозным наследием. Священник Франсуа Рено, настоятель собора, уже пояснил в интервью LCI, что «ущерб будет очень значительным»: точно известно, что в огне пострадал большой орган и, «вероятно, орган на хорах». Большой орган не подлежит восстановлению, и это, вероятно, самая большая потеря: в прошлом году специально отмечали 400-летие инструмента.