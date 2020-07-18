 

Арестован председатель горсовета Петрозаводска

18.07.2020, 18:30, Новости дня

Спикер Петрозаводского городского совета Геннадий Бондарчук арестован по подозрению во взяточничестве на два месяца, сообщило следственное управление СК по Карелии.

«Следствие ходатайствовало об аресте. Петрозаводский городской суд вынес о содержании под стражей Боднарчука сроком на два месяца», – сообщили РИА «Новости» в СУ СК.

Бондарчук, по версии следствия, получил взятку за выдачу разрешений на строительство. Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в особо крупном размере».

С 2018 по 2019 годы председатель горсовета с помощью посредника получил от коммерческих организаций более чем 1,5 млн рублей за решение вопросов по градостроительной деятельности Петрозаводска, в том числе и по выдаче разрешений на строительство.

В пятницу заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова заключили под стражу до 16 сентября по подозрению в получении взятки.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Московские врачи помогут коллегам из Забайкалья

06.06 / Названа дата возобновления приема граждан в посольстве Украины в США

05.07 / Путин: Поправки к Конституции позволят избежать ошибок СССР

11.06 / Соседка рассказала, как погибший в ДТП с Ефремовым тушил пожар

15.05 / Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву

26.06 / Гривна к евро подорожала до 29,91 грн/€

10.07 / «Я непреклонен в защите прошлого» — Дональд Трамп рассказал об отношении к протестам и сносу памятников

26.06 / Уникальный подводный лазерный резак покажут на форуме «Армия-2020»

22.06 / Express – переговоры по брекситу застопорились на правах человека

27.05 / Суд Элисты закрыл дело вдовы Лужкова о клевете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска