 

Мнение: От чего должны отказаться белые люди

18.07.2020, 18:22, Разное

Вот это день и настал. Помните, как при Брежневе студенты из МГУ нашли неиссякаемый источник шуток для стенгазеты? Они взяли красочный журнал «Корея» с описанием невероятных подвигов Ким Ир Сена и начали брать оттуда целые статьи. Страницы журнала клеили без редактуры и без ехидных комментариев: читатели хохотали до слёз, читая, как Великий Вождь находил точки смазки у станков и одним взглядом останавливал свирепых тигров.

Закончилось всё тем, что студентов нашли люди со скучными лицами и отвезли в посольство КНДР. Там студентам вручили грамоты «За укрепление советско-корейской дружбы»: товарищи из Северной Кореи не смогли или не захотели понять, что идеи чучхе вызывают у нормальных советских граждан только смех.

В 2020 году можно ровно так же, без комментариев, публиковать американские идеи толерантности. Вот, к примеру, наглядная агитация из Национального Музея Афроамериканской Истории и Культуры. В листовке указано от чего конкретно порядочный американец должен сейчас последовательно отказываться, чтобы перестать быть белым угнетателем. Привожу без сокращений и без пояснений:

https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/whiteness

Что подразумевает белость и белая культура в США

Господствующая белая культура или белость стали таковыми, когда белые люди навязали с течением времени всему обществу свои традиции, свою жизненную позицию и свои обычаи. Белые люди по-прежнему удерживают в своих руках большую часть институциональной власти в Америке, поэтому мы все, — включая людей цвета, — вынуждены подчиняться некоторым аспектам белой культуры.

Вот, что белая культура включает в себя:

1. Грубый индивидуализм

— самостоятельность;
— независимость и самодостаточность высоко ценятся и вознаграждаются;
— предполагается, что люди контролируют свое окружение: «вы получаете то, что заслуживаете»;
— стандартной единицей считается индивидуум (а не коллектив, к примеру).

2. Структура семьи

— нуклеарная семья: отец, мать и 2-3 ребёнка — это идеал;
— отец является добытчиком и главой семьи;
— жена отвечает за дом и подчиняется мужу;
— дети должны иметь свои комнаты, быть независимыми.

3. Упор на научный подход

— объективное, рациональное линейное мышление;
— причинно-следственные связи;
— стремление всё считать, измерять цифрами.

4. История

— основана на истории североевропейских иммигрантов в США;
— упор на Британскую империю;
— первичность западной (греческой, римской) и иудео-христианской традиции;

5. Протестантская рабочая этика

— упорный труд является ключом к успеху;
— сначала работай, потом отдыхай;
— «если ты не достиг своих целей, ты плохо работал».

6. Религия

— христианство является нормой;
— всё, что не является иудео-христианским, воспринимается как иностранное;
— отклонения от идеи единого бога недопустимы.

7. Статус, власть, авторитет

— богатство == ценность;
— твоя работа это ты;
— уважение к власти;
— высоко ценится обладание вещами, недвижимостью, собственностью.

8. Ориентация на будущее

— план на будущее;
— отложенное вознаграждение;
— прогресс всегда хорош;
— «завтра будет лучше, чем вчера».

9. Время

— соблюдение жёстких графиков;
— время рассматривается как ресурс.

10. Эстетика

— основана на европейской культуре;
— стейк и картошка, лучше мягкий стейк;
— эталоном женской красоты является худая блондинка, «Барби»;
— привлекательность мужчины зиждется на его деньгах, его влиянии и его интеллекте.

11. Выходные

— основаны на христианской религии;
— основаны на белой истории и на лидерах-мужчинах.

12. Правосудие

— основано на общем английском праве;
— защищает собственность и права;
— намерения имеют значение.

13. Состязательность

— будь номером первым;
— побеждай любой ценой;
— если ты не победитель, то ты проигравший;
— упор на действия;
— покори природу и контролируй её;
— всегда надо «что-то делать» по поводу любой ситуации;
— агрессия и экстравертность;
— принятие решений;
— управляет большинство (когда власть в руках белых).

14. Коммуникация

— «королевский английский» в почёте;
— письменная культура;
— избегание конфликта и близких связей;
— не показывай эмоций;
— не обсуждай личную жизнь;
— будь тактичным.

Источник: Место для дискуссий





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