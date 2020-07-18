 

“Дарю радость и добро”: Анна Семенович парировала упреки хейтеров в излишней полноте

18.07.2020, 18:09, Разное

Популярная певица Анна Семенович разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой довольно смело отреагировала на прозвучавшие в её адрес упреки части подписчиков в излишней полноте. Пост знаменитости вызвал большую поддержку поклонников.
Упомянув о “буре комментов”, разразившейся под опубликованным накануне в своем микроблоге видеороликом, исполнительница объявила фолловерам, недовольным её внешностью, что вовсе не нуждается в их советах. Более того, в ответ на упреки последних, она посоветовала хейтерам следить исключительно за своими недостатками. При этом красавица упомянула, что является “успешной, любимой, востребованной, желанной и красивой женщиной”, и кумиром многочисленной публики. “А все потому, что я никого не осуждаю, а дарю радость и добро всем окружающим”, – аргументировала свою позицию Семенович. Также поп-звезда поблагодарила своих “адекватных” подписчиков за их поддержку и защиту.

Стоит отметить, что отправной точкой рассерженных откровений красотки стала размещенная ранее видеопубликация, в которой она продемонстрировала отрывок из своего концерта. В ней она высказалась о долгожданном возобновлении выступлений, на позитивных эмоциях поцеловав микрофон и назвав себя “королевой”. В итоге, при в целом доброжелательных откликах, пост был сопровожден несколькими недоброжелательными комментариями. Хейтеры упрекнули звезду, что она растолстела, а один их них даже назвал её “дояркой”.

Впрочем, свежая публикация уже не содержала обидных тирад от фолловеров. Поклонники поддержали любимицу самыми восторженными комплиментами: “Анюта, вы прекрасны!”, “Анечка, ты очень красивая и сексуальная”, “Вы шикарная!”.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Мнение: Ютуб заблокировал каналы News Front, Anna News и Крым-24

20.05 / Мнение: Письмо: “Он – представитель европейской знати”

05.07 / Сергей Безруков поделился фото с празднования 4-летия дочери Марии

07.07 / Борющийся с онкологией сирота и блогер Максим Данилов опубликует книгу о своей жизни

14.05 / Мнение: Власть скрывает прошлое

31.05 / Ученый перечислил наиболее известные осложнения от коронавируса

14.06 / В Бразилии раскапывают старые могилы, чтобы на их месте хоронить погибших от Covid-19

29.05 / Звезда “Реальных пацанов” Зоя Бербер “похвасталась” силиконовой грудью в новом проекте

29.05 / Собянин об ограничениях в Москве: Могут сохраниться до создания вакцины

23.05 / Мнение: Главное в деревне – соседи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска