Возле здания Госдумы задержали ЛГБТ-активистов

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18.07.2020, 18:08, Новости дня

У здания Госдумы в Москве задержаны не мене 25 ЛГБТ-активистов, проводивших пикет против поправок в Семейный кодекс России, среди них есть несовершеннолетние.

«В ОВД Басманном не менее 10 задержанных, я с коллегой оказываю им юридическую помощь – на совершеннолетних протоколы пока составлять не начали», – сказал «Интерфаксу» адвокат Сергей Тельнов.

По статье за нарушение установленного порядка пикетирования задержанным грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов добавил, что в ОВД Тверском находятся еще 15 задержанных.

«Эхо Москвы» уточняет, что протестующие выступали против поправок, которые запретят брать детей из детдома однополым парам и лицам, сменившим пол.

В июне ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве – в связи с «месяцем гордости ЛГБТ». Позже британское посольство в Москве также вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.





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