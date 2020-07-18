Мнение: Письмо: “В болоте с В”

18.07.2020, 18:06, Разное

Тот, кого мы называем улиткой – тот же рапан, но не просто валяющийся в своей короне-ракушке на дне, а сидящей в ней в зарослях зеленого винограда.

У улиток такая же большая корона как и у обычных рапанов, но в дополнение к ней еще и ЗВ.

Функция ЗВ – поддержание короны. Чтобы корона не падала, улитка создает видимость, что сама ее все хотят, а она их отвергает.

Ну и опасность ЗВ та же самая. Корона в результате не снимается, остается примотана к голове.

А улитки пишут мне протяжные письма: кааак выбраться из своей ямы или зависимости.

ЗВ разматывайте, снимайте корону. Иначе никак.

skorborol

Добрый день, Эволюция!

Пишу в надежде попасть на разбор, к сожалению, сама не могу выйти из сложившейся ситуации или принять ее. Где найти переключатель зависимости от человека? Я четко осознаю бесперспективность отношений, его низкий интерес (он только физический, я попала в его фетиш), но и свой низкий интерес к другим мужчинам, особенно на физическом уровне.

(Вот спрашивает улитка меня, где найти переключатель. И дальше описывает свою корону. Она попала в фетиш мужика. Вот переключатель под этой короной, что якобы у мужчины к ней есть сильный физический интерес, фетиш она его. Дальше мы увидим, что эта корона на пустом месте. А чем примотана эта корона? ЗВ, что у нее низкий интерес к другим мужчинам, которые ее хотят. Она не хочет ни с кем пробовать, потому что понимает, что им она не нужна тоже. Только поэтому остается прилеплена к своему равнодушному мужику. Вот это классический сценарий для улитки. Все улитки выглядят примерно так. Прилепились к кому-то или чему-то и висят ради сохранения иллюзии своей востребованности у других)

Мне 34 года, есть сын (10 лет), после развода живу с мамой, в столице, работа любимая, офисная, ЗП чуть выше среднего по сегменту, так как в сфере ИТ. С мужем прожили 5 лет, когда ребенку было 1.5 года, ушла от него, не смогла найти с ним взаимопонимания в новых статусах мама-папа. Жить мне стало легче. Сейчас общаемся только по вопросам сына, алименты не платит, хотя есть договор. Иногда может помочь, но символическими суммами, хотя зарабатывает хорошо. Общением с сыном не манипулирую, подавать в суд на компенсацию долга по договору, пока только собираюсь, но откладываю (то у него работы не было, то квартиру купил в долгах, то отец умер), честно, как представлю его реакцию, не хочу этого всего видеть.

(Здесь уже был ЗВ. Она ушла от мужа. На самом деле он ею сам перестал интересоваться. Помните, я писала, что нельзя формулировать “я ушла”, “я отказалась”, когда с той стороны нет запроса? Объясните, почему так важно тщательно следить за корректностью формулировок?)

С того времени продолжительных и перспективных отношений не было, кроме не понятных встреч с В. С мужчинами знакомилась в основном на сайте знакомств. В. мой ровесник, офисный работник, своей недвижимости нет, разведен, есть дочь, с которой контакт не поддерживает, говорил, что бывшая против.

Моя история с В. началась осенью 2016 с переписок «Как дела, давай встретимся», неглубоких, но регулярных. В. предлагал встретиться в неудобное время, а у меня для встречи не было ни достаточного интереса, ни времени. Общались регулярно. Встретились через полгода на 15 мин. по моей инициативе. Я была проездом, написала, что буду через 15 мин рядом с ним. Пришел на встречу, что меня удивило, так как предложение было моей жалкой попыткой манипуляции (что не всегда просто подстроиться под чужое время, даже если есть желание). Полгода переписки все же вырастили во мне интерес к его настырности, но при встрече он меня не впечатлил совсем, показался не моего уровня (это стало моей большой ошибкой).

(ЗВ начинает ветвиться. Якобы мужик настырен. Хотя он ни разу даже не подумал подстроиться под удобное ей время, изредка предлагал удобное себе. Настырен! И дальше посмотрите, что происходит из-за винограда. Она сама зовет его на встречу, подъехав к нему поближе. Нетерпеливый паровоз на полном ходу. Но прикрывает это все от себя виноградом. Боится, что он откажется и решает, что это она специально так хочет ему показать, почему она отказывалась раньше. Извилистый и ветвистый ЗВ, целое нагромождение на короне)

Общаться в соц. сетях продолжили, так как за полгода я уже привыкла, он достаточно настойчивый в общении, мне это льстило, негативных эмоций не вызывал. Спустя месяц я заболела, он хотел встретить еще раз, я тогда приняла решение, что встречи с ним мне не интересны, но от общения не готова была отказаться, правду не сказала, отказалась от встречи, списав на болезнь. Он продолжал настаивать на встрече, у меня отговорки закончились, я его заблокировала. Потом поняла, что переписка с ним уже заняла какую-то часть моей жизни, иногда даже жалела немного, что так некрасиво поступила и потеряла общение с ним.

(Заблокировала под виноградом, считая, что ей не нужно. Потом быстро поняла, что очень нужно, но решила, что ей совестно за некрасивое поведение. То есть колпачок Бедняши на него натянула, чтобы подрастить свою корону)

Тогда я быстро пришла в себя, через пару месяцев с трудом вспомнила, как его зовут. Началось лето, которое сын проводит у свекрови, а у меня появляется время на личную жизнь. В конце мая познакомилась с парнем (А.), приятные свидания, цветы и прочее. Он мне очень нравился. В июле А. на пару недель уехал с дочкой отдыхать и редко выходил на связь, я немного заскучала. И тут объявился В., не помню, как он оказался разблокированным, может из-за смены телефона. Опять предлагал встречу, у меня было свободное время, и мы пересеклись на кофе. Это был поворотный момент. В этот раз я его увидела уже совсем другим, стильным, интересным, юморным.

(У нее начинались отношения с новым парнем, но тот на нее забил. Ей нужно было сделать вид, что ей он сам не нужен и она прилепилась опять к В)

Достаточно быстро и нагло он сократил физическую дистанцию (объятия, разные нежности).

И вот с того момента я попала в зависимость от В. Еще вчера у меня начинались, на мой взгляд, перспективные отношения с А., а В. с самого начала давал понять, что жизнь и так слишком серьезна и он ищет легкости. По возвращению А. из отпуска мы встретились с ним, но он был уже мне чужой и далекий, в голове один В., так общение с А. сошло на нет.

(Теперь мы видим, почему она не вцепилась в В посильней с самого начала. Потому что он сразу ей говорил, что ему ничего не нужно. Под ее щипцами говорил. Она обижалась. И вот это все она не хочет осознать, создает видимость, что В ей раньше не нравился, а теперь вдруг понравился. На самом деле очередной мужик, А, бортанул ее и поэтому она решила прицепиться к В покрепче)

Я до сих пор не могу осознать как где и в какой момент я так зацепилась за В.. Предполагаю, что меня подвела моя низкая оценка его значимости для меня. Он почти всегда готов встретиться, когда мне удобно (в основном поздно вечером), ничего от меня не ждет. И что важно, с ним я никогда не стояла перед выбором – сын или личная жизнь. Я его отодвигала на второй план из-за бесперспективности. Одним словом, мне было удобно и все как-то складывалось само собой.

(Представляете себе, какой густой ЗВ. В ничего не надо от нее, потому что СЗ ее почти ноль. Но она создает видимость, что ей так удобно и так комфортно это, а другие мужчины слишком серьезны и мешают заниматься сыном. Бесперспективность его называет удобной для себя. Вот до чего обалдела в своей короне)

Мы с В. встречались каждые выходные и после приезда сына. Ничего такого не было, что я могу обозначить как свидания в моем понимании. Это были встречи, разговоры, кофе, обнимашки, потом и близость. Общение в том формате, как было раньше закончилось. Также были его эксперименты и манипуляциями. Он если и начинает мне предлагать встретиться (у меня было несколько попыток «соскочить» с этого общения), то все преподноситься так, что встреча — это мой выбор. Он ничего не обещает, не требует взамен. Одна сплошная легкость. Ему важно мое участие, обратная связь, по-другому шансов на встречу нет.

(Манипуляциями его она называет свою нулевую значимость, которую он подчеркивал всячески. Он давал понять, что она может просить о встрече. Иначе у нее шансов нет)

Даже если ему приходилось прогнуться и уговаривать, как только я вступала в диалог, я уже понимала, что при его с первого взгляда низкой позиции просящего, я не могу стать сверху и диктовать свои условия. Я затрудняюсь это как-то обозначить.

(Она затрудняется честно обозначить, что была в этих отношениях внизу, потому что он был ей очень нужен, а она ему совсем нет. Такая простая и очевидная вещь, но она мучается и ищет ответ на загадку)

В первые полгода наших встреч он увидел все мои баги и мою училку, и штурмана, и попрошайку. Он держит меня на дистанции, которую я не могу сократить, ранее порывалась объяснять, поучать, разжёвывать. Как со мной можно, а как нельзя, как правильно, а как неправильно, что я хочу и чего мне не хватает.

(Вот только что она плела из винограда, как ей удобно, что он не хочет ничего серьезного, и теперь уже страдает от недостатка близости. А виноград все равно на месте)

Он всегда достойно вел себя в таких ситуациях, подставлялась только я. Сейчас стыдно вспоминать, как демонстративно прощалась и ставила жирные точки. Результат был нулевой… Подозреваю, что именно из-за этих эмоциональных качель, я застряла уже на физическом уровне.

Уже два года как я приняла его не желание близких отношений, его отчужденность, даже приняла и осознала свою степень зависимости от него, это пришло ко мне полгода назад. Мы продолжаем регулярно встречаться каждую неделю, иногда раз в две недели.

(Жилья у В нет, денег мало, встречаются они у нее в основном. Мало какая женщина захочет составить ей конкуренцию. Только поэтому В и тянет отношения с ней, но дает ей понять, что просить встреч должна она)

Был перерыв 3 месяца в начале прошлого года, я тогда встречалась с парнем Б., отношения очень быстро развивались. Когда В. писал, я отказывалась от встреч, на прямой вопрос «кто-то есть?» сказала правду.

Но Б. по сравнению с В. был предсказуем, слишком нудный и очень много от меня ожидал. На тот момент (3 мес. знаю человека) я не готова была с ним говорить об общих детях, о совместном проживании, свадьбе. Для него было важно, он для себя все решил, так и попрощались. На фоне давящего обязательствами Б. опять В. показался идеальным.

(Здесь корона делает солнышко на турнике. Вот только что она ныла о бесперспективности с В, но сейчас опять рада, что он не пристает к ней со свадьбой. А другие пристают, замучали автора. Представьте себе ее жалкое положение, в районе плинтуса, но оттуда она продолжает создавать видимость, что мужчины ее осаждают)

Проблема моя в том, что я осознаю свою зависимость от В., хочу уйти от нее, но опять возвращаюсь к нему, только он появиться на горизонте. Сама давно не пишу. Смысла блокировать нет, уже проходила.

Решение написать созрело, так как неделю назад пару раз встречалась с А., который и прошлым летом звал меня на свидания. Но что прошлый раз, что в этот все закончилось тем, что я от него отскакиваю при его попытках сблизиться, взять за руку, обнять, поцеловать. Парадокс в том, что он мне нравиться и я бы хотела ответить взаимностью.

(Она хотела бы ответить взаимностью, но боится, что ничего не получится. Ведь А однажды уже остыл к ней, когда уехал в отпуск)

Но в моей голове В. занимает очень много места. Настолько много, что когда хотела поговорить с А. по душам, как-то объясниться, то вспомнила в разговоре о своей зависимости от В.. Какая тупость говорить с мужчиной о мужчине… Вот на носу скорая встреча с А., но я боюсь, что опять все повториться и я опять останусь в своем болоте с В.

(Ей хочется вытянуть из А какие-то обещания и гарантии, но она не знает как. Может быть рассказать, что он должен отбить ее у В? Вот А удивится, когда она ему такое предложит)

Спасибо, что дочитали. Готова трудиться, прошу указать направление.

(Да не готовы вы трудиться, автор. Вы даже не готовы перестать себе врать)

Спасибо за Ваш труд