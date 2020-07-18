Личное: Хабаровский протест
18.07.2020, 18:05, Разное
Несмотря на то, что я первой написала об аресте губернатора Фургала, по какой-то неизвестной причине меня просят снова выразить своё мнение о протестах в Хабаровске.
Как пишут СМИ, десятки тысяч людей снова вышли на улицу.
Фото: Соцсети
Ну, хорошо — люди вышли. Их губернатора арестовали, а потому, кто-то говорит, народ возмущён.
Так ли это на самом деле?
Давайте рассуждать логично — вот представьте, что арестовали нашего Собянина или другого губернатора уже в вашей области.
Ответьте честно себе — вы выйдете за него протестовать на улицу? Начнёте каждый день ходить и орать, чтобы его отпустили?
Для меня ответ очевиден: нет.
Никто не выйдет. Никто не станет орать. Обвинение в убийстве — очень серьёзное дело. На Фургала дали показания 4 его предполагаемых сообщника.
Ни у следствия, ни у меня, ни у одного здравомыслящего человека нет каких-то сомнений по поводу обвинений Фургала — да, с большой долей вероятности он виновен, но лучше, конечно, подождать решения суда.
Фургала ведь не пытают в застенках. Внимание СМИ приковано к делу. Уверена, нужно дать возможность суду разобраться.
Такого же мнения придерживаются все адекватные люди. Но почему тогда хабаровчане — на улицах?
Они не в адеквате, что ли?!
Из своего личного опыта я могу однозначно заявить, что как только в комментариях появляются непонятные люди и массово требуют, чтобы я «осветила проблему», «высказала своё мнение», «поддержала хэштег», для меня это явный звоночек — кто-то проплатил и натравил фабрику троллей.
Да, люди — инертны. Чтобы массово они пошли требовать от меня, от Дудя или от других влиятельных блогеров что-то — для этого, простите, нужно хорошее финансирование.
Это — не люди. Это — боты.
«Движуха» в соцсетях по поводу дела Фургала — проплачена, в этом у меня нет сомнений.
Но тут возникает логичный вопрос — а кто тогда на улицах Хабаровска? Тоже боты? Так их ведь десятки тысяч!
А вот тут я отвечу: нет, это — нихрена не боты. Это — настоящие люди.
Вот только вышли они не за Фургала. Они вышли против.
Против поднятия пенсионного возраста. Против потери работы, ввиду долбануто организованного карантина. Против нищей пенсии и отсутствия детсадов для детей. Против того, что Голунову подбросили наркоту, и каждый может столкнуться с этим. Против уголовных дел за репост и новых законов, согласно которым нельзя оскорблять власть.
Против всего того, что можно было бы сделать лучше.
Хабаровский протест используют одни номенклатурщики против других. Но люди на улицах — это огромная толпа недовольных выборами, уровнем жизни, отношением власти к народу.
Взгляните на фотографию — что у людей написано на плакатах?
Фургал? Он всего лишь повод.
Свободу слова. Народ — источник власти. Честный суд. И так далее.
Вот так я вижу то, что происходит в Хабаровске. И я подозреваю, что такие протесты скоро станут для страны нормой.
Люди устали.
А сам Фургал — я не думаю, что люди не понимают очевидного. Спроси любого, и каждый скажет, что да — следствие, скорее всего, право в своих обвинениях.
Источник: Лена Миро
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