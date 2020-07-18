Личное: Хабаровский протест

18.07.2020, 18:05, Разное

Несмотря на то, что я первой написала об аресте губернатора Фургала, по какой-то неизвестной причине меня просят снова выразить своё мнение о протестах в Хабаровске.

Как пишут СМИ, десятки тысяч людей снова вышли на улицу.



Фото: Соцсети

Ну, хорошо — люди вышли. Их губернатора арестовали, а потому, кто-то говорит, народ возмущён.

Так ли это на самом деле?

Давайте рассуждать логично — вот представьте, что арестовали нашего Собянина или другого губернатора уже в вашей области.

Ответьте честно себе — вы выйдете за него протестовать на улицу? Начнёте каждый день ходить и орать, чтобы его отпустили?

Для меня ответ очевиден: нет.

Никто не выйдет. Никто не станет орать. Обвинение в убийстве — очень серьёзное дело. На Фургала дали показания 4 его предполагаемых сообщника.

Ни у следствия, ни у меня, ни у одного здравомыслящего человека нет каких-то сомнений по поводу обвинений Фургала — да, с большой долей вероятности он виновен, но лучше, конечно, подождать решения суда.

Фургала ведь не пытают в застенках. Внимание СМИ приковано к делу. Уверена, нужно дать возможность суду разобраться.

Такого же мнения придерживаются все адекватные люди. Но почему тогда хабаровчане — на улицах?

Они не в адеквате, что ли?!

Из своего личного опыта я могу однозначно заявить, что как только в комментариях появляются непонятные люди и массово требуют, чтобы я «осветила проблему», «высказала своё мнение», «поддержала хэштег», для меня это явный звоночек — кто-то проплатил и натравил фабрику троллей.

Да, люди — инертны. Чтобы массово они пошли требовать от меня, от Дудя или от других влиятельных блогеров что-то — для этого, простите, нужно хорошее финансирование.

Это — не люди. Это — боты.

«Движуха» в соцсетях по поводу дела Фургала — проплачена, в этом у меня нет сомнений.

Но тут возникает логичный вопрос — а кто тогда на улицах Хабаровска? Тоже боты? Так их ведь десятки тысяч!

А вот тут я отвечу: нет, это — нихрена не боты. Это — настоящие люди.

Вот только вышли они не за Фургала. Они вышли против.

Против поднятия пенсионного возраста. Против потери работы, ввиду долбануто организованного карантина. Против нищей пенсии и отсутствия детсадов для детей. Против того, что Голунову подбросили наркоту, и каждый может столкнуться с этим. Против уголовных дел за репост и новых законов, согласно которым нельзя оскорблять власть.

Против всего того, что можно было бы сделать лучше.

Хабаровский протест используют одни номенклатурщики против других. Но люди на улицах — это огромная толпа недовольных выборами, уровнем жизни, отношением власти к народу.

Взгляните на фотографию — что у людей написано на плакатах?

Фургал? Он всего лишь повод.

Свободу слова. Народ — источник власти. Честный суд. И так далее.

Вот так я вижу то, что происходит в Хабаровске. И я подозреваю, что такие протесты скоро станут для страны нормой.

Люди устали.

А сам Фургал — я не думаю, что люди не понимают очевидного. Спроси любого, и каждый скажет, что да — следствие, скорее всего, право в своих обвинениях.