В США умер конгрессмен и правозащитник Джон Льюис

18.07.2020, 17:55, Новости дня

В пятницу 17 июля ушел из жизни Джон Льюис – один из самых влиятельных лидеров движения за гражданские права в США в наше время.

Под впечатлением от деятельности правозащитников Мартина Лютера Кинга и Розы Паркс, Джон Льюис принимал активное участие в борьбе афроамериканцев за их права. В период сегрегации он неоднократно становился организатором ненасильственных акций протеста и бойкотов. В их числе – знаменитый марш на Вашингтон 1963 года.

В 1986 году он стал членом Конгресса. Он провел на этом посту около 23 лет, активно занимаясь вопросами расового равенства и выступая против участия США в военных конфликтах (в частности, войны в Персидском заливе и Ираке).

После избрания Льюис переизбирался 16 раз, только один раз набрав менее 70% голосов. В 2008 году он поддержал выдвижение Барака Обамы на пост президента США. В 2016 году Льюис организовал 25-часовую сидячую забастовку 100 конгрессменов-демократов, требующих ужесточить продажу оружия в США.

Льюис скончался от рака поджелудочной железы, который был диагностирован у него в декабре 2019 года. До самой смерти он продолжал представлять штат Джорджия в Конгрессе и активно заниматься правозащитной деятельностью.Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила: «Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев в американской истории — конгрессмена Джона Льюиса, совести Конгресса» .

«Прогресс не происходит автоматически. История нашей великой страны взяла курс на справедливость, потому что такие великие люди, как Джон Льюис, взяли на себя ответственность помочь ей с этим справиться. Наш народ никогда не забудет этого героя Америки», – говорится в заявлении Митча Макконнелла, лидера республиканского большинства в Сенате.