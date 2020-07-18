Байден предупредил о готовящемся российском вмешательстве в выборы

18.07.2020, 17:55, Новости дня

Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил в пятницу со ссылкой на разведданные, что Россия продолжает попытки вмешательства в ноябрьские выборы в США. Байден утверждает, что такие данные содержатся в брифингах американских спецслужб, доступ к которым у него теперь появился.

Во время онлайн-мероприятия по сбору средств на свою предвыборную кампанию, Байден сообщил, что Китай также провел мероприятия «направленные на то, чтобы мы потеряли уверенность в результатах выборов 2020 года».

«Мы знаем об этом из прошлого опыта, и я гарантирую вам, что я знаю, что это происходит сейчас, потому что я теперь снова получаю брифинги [разведки]. Русские по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт», – сказал Байден.

Кандидат в президенты предупредил, что если Россия продолжит вмешиваться, то Москве «придется заплатить реальную цену» за свои действия в случае, если он, Байден, выиграет ноябрьские выборы.

Кандидаты в президенты от крупных партий, как правило, имеют право на получение брифингов разведки. Неизвестно, когда Джо Байден начал получать такие брифинги от спецслужб. Его штаб пока не ответил на просьбу о комментарии.

30 июня на пресс-конференции Байден заявил, что ему пока не предлагали отправку секретных брифингов. Он допустил, что теперь может обратиться за получением таких брифингов, учитывая, что Трамп не отреагировал на сообщение разведки о том, что Россия предлагала вознаграждение талибам за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Бывший вице-президент Джо Байден подверг критике Дональд Трампа за то, что тот невнимательно читает приходящие к нему донесения разведки.

Сразу несколько американских спецслужб в свое время подтвердили, что Россия в 2016 году вмешивалась в выборы президента США с целью помочь Дональду Трампу. В Москве это обвинение отрицают, а сам Трамп неоднократно называл такие сообщения «фальшивкой».