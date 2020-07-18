Мнение: “Бедный” генерал Марченко

18.07.2020, 17:45, Разное

Как генерал ВСУ "Марченко" наживался на поставках некачественных бронежитеов в армию.

Бизнес на картонных бронежилетах

История генерал-майора Марченко заслуживает того, чтобы ее изложили на бумаге и поместили в кожаный переплет. Выходец из семьи военных, он после школы дважды пытался поступить в военное училище, но оба раза проваливал вступительные экзамены. Затем была армия, учеба и дальнейшая служба в 79-ой отдельной аэромобильной бригаде.

В 2014 году Марченко, будучи в звании майора, практически совершил подвиг, отправившись на территорию Крыма на личном транспорте под видом таксиста, для того чтобы разведать перспективы переброски бригады на территорию полуострова. Воевал на Донбассе, в октябре 2014 года участвовал в обороне Донецкого аэропорта.

Но настоящая история Дмитрия Марченко началась немного позже, в аккурат после того, как его назначили начальником Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Его управление отвечало за переход армии на стандарты НАТО в вещевом и продовольственном обеспечении, разработку новых образцов, создание технических условий и контроль за производством и качеством продукции, закупаемой для ВСУ.

11 ноября 2019 года Печерский суд постановил арестовать генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. В чем же обвиняют столь успешного военного, который за пять лет смог вырасти из обычного майора до генерал-майора, ответственного за снабжение армии? Оказывается, бывший герой обороны Донецкого аэропорта неплохо зарабатывал на поставках для ВСУ бронежилетов и военной формы. В рамках досудебного расследования было проведено более 40 обысков, изъято 11 тыс. бронежилетов и назначены экспертизы. По словам следователей ГБР, бронежилет не выдержал испытаний при обстреле пистолетными патронами 9х18-мм с использованием пистолета 9-мм ПМ, а также из винтовки пулями 7,62 мм и АК-74 пулями 5,45-мм.

После ареста Марченко на Украине начался характерный для этого государства «плач Ярославны», в ходе которого весь цивилизованный мир узнал не только нюансы «героической» биографии генерала, но и погрузился в особенности его быта. Оказывается, бравый генерал жил с семьей на съемной квартире, и жил весьма скромно. Суд учел «бедственное» положение участника АТО и снизил сумму залога с 76 млн гривен до 20 млн гривен. Деньги на залог для генерала Марченко собирали всем миром. Один миллион собрали волонтеры, буквально с миру по нитке, еще 19 миллионов дал Петр Порошенко, которого в тот момент считали чуть ли не автором схемы, в результате реализации которой Украине был нанесен существенный ущерб.

Кстати, крупнейшим выгодополучателем от поставки в ВСУ откровенного «фуфла» являлась компании «Темп-3000». Для того, чтобы данная организация стала единственным поставщиком бронежилетов для ВСУ, Марченко и его подельники буквально подогнали параметры, которым должны были соответствовать средства защиты под параметры продукции компании «Темп-3000». В результате данных манипуляций компания «Темп» за шесть лет заработала на государственных тендерах более 3 млрд грн. Из них около 80% — на поставке бронежилетов.

Многие, очень многие в момент ареста генерала Марченко свято верили в то, что заветные миллионы, прибыль от умышленной поставки в армию некачественной продукции, прошли мимо начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, которого банально подставили. Именно с этим и связанна активность волонтеров, собравших за короткие сроки один миллион гривен в помощь «герою Украины». Но все тайное рано или поздно становится явным, и буквально на днях Марченко вновь оказался в эпицентре скандала, который грозит ему новыми репутационными потерями.

На днях журналисты выяснили, что генерал-майор Дмитрий Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов, проживает в частном доме в Киеве, хотя в декларации информации о недвижимости не указал. Возле особняка в районе Жулян журналисты сначала зафиксировали автомобиль, принадлежащий военнослужащему, а в другой день и самого Марченко.

Однако, в декларации, опубликованной 1 июня 2020 года, Дмитрий Марченко снова указал, что до сих пор проживает в служебном жилье в столице. Информации о пользовании дорогим домом в декларации нет. Более того, генерал все это время продолжал получать компенсацию за аренду жилья.

Вот такая история. История циничного обмана, который в конечном итоге не только обошелся бюджету Украины в сотни миллионов гривен, но еще и оборвал жизни множества наивных украинских граждан, которые, будучи одурманенными официальной пропагандой, спешили на Донбасс для того, чтобы остановить нашествие российской армии, а по факту вливались в ряды карателей в «картонных» бронежилетах. А что вы хотели услышать? Это Украина. Других героев у меня для вас нет…

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/persony/bednyy-general-marchenko/ – цинк

Ничего удивительного тут действительно нет. Можно вспомнить историю о том, как выгораживали сына Авакова за схожие делишки или как сошли с рук делишки Коломойского с поставками бронежилетов и ГСМ в войска. Да и продажи "гуманитарных" американских и канадских бронежилетов на барахолках тоже забывать не следует.

Да и можно далеко не ходить и посмотреть, как развивается "дело Свинарчуков", по которому что-то не заметно посадок, а ведь там коррупция и воровство в особо крупных размерах. Но видимо не при Зеленском.