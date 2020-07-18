Мнение: Зачем в Хабаровске ФСБ задержала террориста?
18.07.2020, 17:30, Разное
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Хабаровске. Даже видео захвата террориста выложили в интернет.
Интересное видео. Но халтурное. Двое силовиков бегут к автомобилю. Подбегают. Вытаскивают из машины и нейтрализуют водителя.
Но в это время сообщник террориста спокойно сидит на пассажирском месте. Вот его нога.
Чуть позже хозяин этой ноги оказывается в наручниках около автомобиля.
Какая-то халтура, а не захват террористов. Если бы это были реальные террористы, думаю, ФСБшники брали бы одновременно и водителя и пассажира. Потому что у второго могло оказаться взрывное устройство, которое он вполне мог привести в действие.
Но двое, что бежали к автомобилю злоумышленников, похоже, точно знали, что взрыва не будет… Вот и не стали сразу брать и пассажира….
Зачем ФСБ распространило новость о предотвращении в Хабаровске теракта и выложило видеозапись? У меня нет версий…
Источник: Ирек Муртазин
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