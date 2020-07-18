 

Мнение: Зачем в Хабаровске ФСБ задержала террориста?

18.07.2020, 17:30, Разное

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Хабаровске. Даже видео захвата террориста выложили в интернет.

Интересное видео. Но халтурное. Двое силовиков бегут к автомобилю. Подбегают. Вытаскивают из машины  и нейтрализуют водителя.

Но в это время сообщник террориста спокойно сидит на пассажирском месте. Вот его нога.

Чуть позже хозяин этой ноги  оказывается в наручниках около автомобиля.

Какая-то халтура, а не захват террористов. Если бы это были реальные террористы, думаю, ФСБшники брали бы одновременно и водителя и пассажира. Потому что у второго могло оказаться  взрывное устройство, которое он вполне мог привести в действие.
Но двое, что бежали к автомобилю злоумышленников, похоже, точно знали, что взрыва не будет…   Вот и не стали сразу брать и пассажира….

Зачем ФСБ распространило новость о предотвращении в Хабаровске теракта и выложило видеозапись?  У меня нет версий…

Источник: Ирек Муртазин





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