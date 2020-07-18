 

Мишустин разрешил использовать электронные трудовые книжки

18.07.2020, 17:28, Разное

…при устройстве на работу с 2021 года.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. После вступления закона о них в силу в начале этого года на электронный формат перешли больше миллиона россиян.

С 2021 года только электронные трудовые книжки, анонсированные правительством еще в 2012 году, будут оформлять всем при устройстве на первую работу. Работающие же россияне до конца этого года должны выбрать между бумажной и электронной версией документа.

При выборе бумажной версии вестись будут обе; для этого Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки еще до принятия закона, к маю 2019-го. Если человек не подаст заявления о смене работодателю, за ним автоматически сохранят бумажный формат. При выборе электронной трудовой книжки бумажную выдадут работнику на руки. До 2027 года обе версии будут иметь одинаковую силу.

В правительстве напомнили, что посмотреть электронную книжку можно будет на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и в мобильных приложениях этих ресурсов для смартфонов. Необходимые выписки можно будет получить у работодателя, в Пенсионном фонде или в МФЦ. По мнению Пенсионного фонда и Минтруда, электронные трудовые книжки облегчат жизнь гражданам, которые при поступлении на работу смогут подавать документы в электронном виде, и сократят компаниям затраты на офисное кадровое делопроизводство более чем втрое.

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Источник: Новая газета





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