Мнение: Русские в Европе, счастье по-израильски и деноминация

18.07.2020, 17:18, Разное

1. На заглавной карте показано число этнических русских в странах Европы, в тысячах человек. Как видно, наших соотечественников в европейских государствах проживает немало, более 12 миллионов человек. Этого вполне хватило бы, чтобы населить какую-нибудь среднестатистическую страну:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-russkih-projivaet-na-territorii-evropy-5f094bd1b75f48166ed41bdf

Впрочем, к представленной статистике есть вопросы: наверняка число русских во многих странах занижено. Вызывает сомнение, что в той же Италии выходцев из нашей страны менее 3 тысяч, тогда как во Франции аж 400 тысяч, а в Испании – 71 тысяча.

Скорее всего, дело в разных методиках учёта. Где-то русскими считаются потомки эмигрантов столетней давности, где-то лишь недавно переехавшие граждане России. При этом, вероятно, в русские записывают и представителей всех прочих народов нашей страны.

Сколько русских в Европе на самом деле — неизвестно.

2. Израильский блогер полагает, что справедливости в мире нет, и чтобы быть счастливым, надо с этим примириться:

https://www.youtube.com/watch?v=nz73AkZga6I

3. В России предложили ещё раз провести деноминацию рубля, зачеркнув на банкнотах два нуля:

https://lenta.ru/news/2020/07/10/rub/

https://lenta.ru/news/2020/07/10/neeed/

В Центробанке твёрдо и чётко заявили, что никакой деноминации делать не собираются:

https://lenta.ru/news/2020/07/13/cbr/

Коллеги, было бы вам удобно, если бы вместо 5 тысяч были 50 рублей, а вместо 1 рубля — 1 копейка?