 

Минобороны отвергло связь проверки войск с конфликтом Армении и Азербайджана

18.07.2020, 17:16, Новости дня

Внезапная проверка боеготовности российской армии проходит в плановом порядке, она не связана с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», – цитирует Фомина ТАСС.

«Минобороны РФ в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск», – указал замглавы ведомства.

Также Минобороны анонсировало брифинг перед военными атташе зарубежных государств под руководством Фомина. Мероприятие запланировано на 20 июля. В ходе брифинга атташе будет доведен ход проведения внезапной проверки.

В пятницу президент РФ Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Ранее в субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Беседа состоялась по инициативе Баку.





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