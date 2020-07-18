Мнение: Про алкоголь и журналистику

18.07.2020, 17:10, Разное

Когда я собирала материал для своей книги "Воры, вандалы и идиоты", для раздела "байки и сплетни коллекционеров, экспертов и жуликов", это происходило реально вот так, как в итоге на иллюстрации в книжке (за тем исключением, что я все-таки похожа не на Джессику Рэббит, а на помесь Брунгильды с Red Sonja и Н. Мордюковой).

Люди охотно беседовали — в неформальной обстановке (в кафе, ресторанах, пивных, рюмочных, собственных квартирах и даже в подсобных помещениях на рабочем месте).

Я ничего на диктофон не записывала: во-первых, потому чтолюди соглашались именно на анонимные интервью, а я журналист порядочный. Кроме того, я боялась, что если буду делать итоговый текст с аудиорасшифровки, то какие-то фирменные фразы и выражения проникнут в книгу и позволят опознать моих собеседников. Поэтому я честно клала блокнот на стол и записывала конкретные тезисы и события. Потом дома на основе этих ключевых слов я разворачивала их обратно и оформляла байки как прямую речь, но так, чтобы было похоже не на того собеседника, с которым я говорила в реальности, а конкретно на речь того из 6 персонажей с функцией "анонимный источник", которых я вывела в книге (на самом деле число собеседников было совсем иное).

Как вы могли уже догадаться из перечня мест, в которых происходили эти задушевные беседы, бухла было достаточно. Скажу честно, даже многовато. С другой стороны, это явно такой же инструмент журналиста, как блокнот, ручка, диктофон и харизма.

Бухла явно было многовато, потому что книга уже давно вышла. А я вот только что наткнулась на совершенно забытый мною блокнот, записи в котором явно относятся к этому периоду сбора информации. Но я начисто не помню, ни кто мне это рассказывал, ни где, ни когда!

А жаль. Это явно была какая-то феерическая история, которая очень бы украсила мой труд.

Загадочные, но весьма красноречивые записи в блокноте выглядят так:

антикварный салон

дядя Женя

носки в сандалиях. Черные.

Версаче. Лузгал семечки

восемнадцать котлет зеленых

молодого не обманываем, а учим

трясла в Грабарях и бегала с воплями

мерились фуфлом

отсидел. Орден "За заслуги перед Отечеством".

Мораль из всего этого такая: расшифровывать вчерашнее интервью следует на следующий день, в каком бы состоянии ты ни находился.

UPD:

Кстати, дедуктивный метод подсказывает, что это либо был какой-то случайный собеседник, либо вообще мною подслушано. Потому что эта история в блокноте только 1 (ну, максимум 2), а обычно я после подобных бесед выходила с кучей баек, необходимо было только отбирать.

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Кто пропустил эту книгу "Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства", то вот она:

Лабиринт

Озон

Электронные и аудиоверсии уже есть, заграницу эти магазины доставляют.