Мнение: Суть короны

18.07.2020, 17:01, Разное

Увидела в ленте пример, на котором хочу показать, как работает корона.

А вы потом подобные примеры приведете и разберем.

Некоторые смеются над такими диалогами как над примерами женского абсурда.

На самом деле писать пупсику мог и мужчина.

И даже не обязательно в короне. Все зависит от контекста, а именно от СЗ героев и от рефлексии-оценки СЗ.

Давайте рассмотрим разные ситуации, которые могли бы стоять за этим диалогом.

Самая вероятная.

Девушка пишет парню. СЗ девушки выше среднего, но рефлексия парня плохая. То есть парню кажется, что девушка нравится ему меньше, чем на самом деле.

Девушка наоборот оценивает свою СЗ для парня выше, чем она есть.

Это самая типичная ситуация. Из-за нее и случаются большинство ссор, особенно вот такие дурацкие.

Один свою СЗ преувеличивает, второй плохо рефлексирует, а реальная СЗ где-то посерединке.

В этом случае девушка пишет парню в расчете порадовать его. Очень порадовать.

Она называет его пупсиком и хочет помурлыкать с ним. И рассчитывает его этим осчастливить.

Парень отвечает ей сдержанно, даже холодно, по существу. Как ответил бы неблизкому приятелю или родственнику.

Девушку это задевает и продолжать беседу она не хочет.

Особенно ее оскорбляет вот это: что случилось. Это значит, что от нее не только не ждут спонтанной весточки, но и считают, что писать она может только в случае беды, а просто так нет.

Девушка не только шокирована таким ответом, но еще и возмущена. Она уверена, что СЗ ее для парня велика, она считает, что он отвечает ей так холодно из-за своей тупости, невнимательности или специально опуская ее, и он сам пожалеет об этом, если потеряет ее.

Поэтому не отходя от кассы, девушка сообщает ему, что больше писать не будет, если ей не рады.

Парень неэкологично шлангует “???”, а может и правда тупит под своей короне.

Что происходит в результате? Благодаря озвученной обиде девушки парень рефлексирует ее СЗ лучше. Он понимает, что задел ее. Он переживает, что ответил как-то не так. Однако у девушки получилась не пика, а скалка с щипцами, поэтому хоть он и испуган ссорой на пустом месте, он к тому же раздражен. Почему на любой не тот тон у нее такая реакция? Почему она готова рвать отношения без его явного косяка? Почему она так мало дорожит им? Парень тоже обижен, обижены они вдвоем.

Но не стоит думать, что девушка поступила абсурдно, а парень туповат. Нет. Оба они плохо рефлексируют СЗ друг друга и переоценивают свою СЗ. Дураками их делает корона.

Девушка думает, что парень ее обожает, а если нет, то он ей не сдался. На самом деле парень просто симпатизирует ей и сам ей симпатичен. Она переоценивает свою СЗ и одновременно недооценивает его СЗ.

Это история, которая в 99% случаев повторяется в парах рапанов и рыб.

Только нерыбы начинают рефлексировать СЗ партнера хорошо и правильно оценивать свою СЗ для него.

Именно это отличает нерыб, а рыбаки этот навык закрепляют и развивают.

Парень тоже рыба или рапан и тоже недооценивает СЗ девушки и переоценивает свою.

Только поэтому он отвечает ей так, будто приз – это он, а потом удивляется ее реакции и даже возмущается.

Ссоры двух рапанов или двух рыб всегда из-за этого. Каждый уверен, что мамина конфетка – это он.

Попробуем представить другой контекст.

Пусть это пишет девушка (или парень девушке, не важно), СЗ которой действительно очень велика и она рефлексирует ее верно.

Она получает холодный ответ и видит, что парень неправильно оценивает ее значимость.

И она выражает ему свое недоумение и обиду.

При высокой СЗ девушки это тоже щипцы, но куда меньше, и если мы представим, что парень до этого сам просил написать ему и вообще много кружил вокруг девушки, нам уже не кажется ее реакция такой уж абсурдной. Мы видим, что со стороны парня – это подкат с подставой. Он сам долго тянул девушку к себе, а когда она отозвалась, сделал вид, что ей больше надо, а он и не в курсе, зачем она пишет.

Здесь уже ее предложение забить и обещание больше не писать выглядят искренним выражением справедливого возмущения. Она отклинулась, а он не рад, ну что ж, значит больше ничего не получит.

И вот теперь вы должны ясно увидеть, что такое корона.

В первом варианте девушка в короне воспринимает эту ситуацию точно такой, какой она является во втором варианте.

Она уверена, что парень тянул ее, что парень давал ей понять, что хочет общения и побуждал ее писать. Именно поэтому она так возмущена, что он отвечает кисло. Для нее это настоящий подкат с подставой с его стороны. И она демонстрирует ему, что не собирается общаться с ним на условиях, будто ей больше надо.

Ну а парень в своей короне искренне недоумевает, что за бред. Будь у него корона меньше, он бы не удивлялся.

Он рассматривает эту ситуацию как читатели, которые ржут над этим диалогом. Пишет какая-то тетка, ей отвечают нормально и даже участливо, а она вдруг лезет в бутылку. Какая-то тетка – ключевое. Он воспринимает ее как какую-то тетку, потому что ощущает себя важным, центральным и величественным в своей короне. Но это не какая-то тетка. (Если действительно левая тетка, то корона только у нее и корона до неба). Скорее всего это его девушка, которой он и сам пишет мурмур и всякое такое. И поэтому он в этой ситуации тоже дурак.

Наихудший дурак в этой ситуации тот, у кого корона больше. Это может быть и первый, и второй, и оба. Совершенно очевидно, что один из двух или оба неверно оценивают свою СЗ, только поэтому возникает конфликт. И чем больше короны обоих, тем более дикой кажется ситуация с каждой стороны. Дикой и необъяснимой. Парень показывает переписку друзьям и они ржут над его дурочкой, девушка показывает переписку подругам и те осуждают ее болвана.

Смотрите третий контекст. Пишет мать. Дочке или сыну.

Если у них не принято созваниваться каждый вечер, мать выглядит в этой ситуации слишком обидчивой, набивающей себе цену щипцами, но если принято, то не очень красиво выглядит сын или дочь.

И очевидно, что если мать обидится, ее чадо будет переживать, что ответил маме грубовато.

А может и не будет, а будет вспоминать, как в детстве его мать обижала, будет вспоминать, чтобы не чувствовать перед матерью вину и не писать ей примирительное: “Мама, как ты себя чувствуешь? Извини, замотался под вечер”.

То есть вы должны очень четко себе представлять, как видит любую ситуацию человек в большой короне. Он видит свою СЗ очень большой и поэтому выходки другого его возмущают и каждая выглядит как подкат с подставой, неожиданное оскорбление или манипуляция.

Вот в сегодняшнем письме автор возмущается, когда парень ей давал понять, что она ему не нужна. Она считает, что он делал вид, будто ему не надо, хотя сам нуждался в ней. Она считает, что это были его хитрые манипуляции. Ей не приходит в голову, что ему было не надо на самом деле. И что он давал ей больше, чем хотел бы давать.

Корона – это такое устройство, в котором никогда не приходит в голову, что ваша значимость низкая.

В этом суть короны и ее предназначение.

Проиллюстрируйте своими примерами. Абсурдный или анекдотический диалог и ваш анализ. Почему герой в короне ведет себя комично. Как он видит ситуацию. Как видит ситуацию второй.