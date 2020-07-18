 

Личное: Дешёвка какая-то

18.07.2020, 17:00, Разное

Начиталась сплетен о романе между Гариком Харламовым и некой Яной Кошкиной. Не зная, кто она такая, полезла посмотреть.


Фото: Соцсети

Вы видите то же, что и я? Тогда вопрос: чего нужно избегать, чтобы не выглядеть дешёвкой?

Мои дорогие, если не хотите выглядеть тупенькими бабёнками с большими комплексами, избегайте следующих вещей:

1) Пластмасса во рту.

Признаюсь: очень давно я и сама совершила подобную ошибку, нафигарив во рту санфаянс. Правда, дело было больше 15 лет назад. Время было другое, да и в голове у меня было много говна. Сейчас я всё исправила, но денег на то ушло много.

Не идите на поводу у Эскортограма — этого царства плохо образованных куриц с заниженной самооценкой. Берегите свои зубы. Свои зубы не радуют, но денег на хорошую косметическую стоматологию нет? Живите с тем, что есть! Точно вам говорю! Лучше свои желтоватые и не совсем ровные зубы, чем такой трындец во рту, как у мадам Кошкиной.

2) Нос а-ля Майкл Джексон и вареники «под Джоли».

Если уж приспичило делать пластику, придерживайтесь принципа: чем меньше — тем лучше.

Я рада тому, что в своё время у меня хватило ума и внутренней силы не присоединиться к всеобщему помешательству и сохранить лицо, которым меня наградила природа.


Фото: Моё

Да, именно наградила. Как, впрочем, и каждую из вас. В этом своём неидеальном — по меркам тупых, закомплексованных шлюх из Эскортограма — лице я вижу своих родителей, своих дедушек и бабушек, а самое главное — я вижу себя. Я себя не стёрла.

3) Подстриженные, нарисованные брови и нарощенные реснички.

Ухаживайте за своими. Это — долго, муторно, но оно того стоит.

Я ничего не делала со своими бровями, но ресницы как-то наращивала. Ничего хорошего в этом говне нет. Смотрится очень дёшево. Да и взгляд становится каким-то бестолковым, что ли.

Иметь реснички не очень — можно. Быть бестолковой волоокой коровой — нельзя.

Будьте женщинами, а не беспородными, драными кошками в вечном поиске очередного помойного кота.

Продолжите список того, что превращает любую женщину в дешёвку!

Источник: Лена Миро





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