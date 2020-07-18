“Сразу штамп в паспорте”: Роза Сябитова поделилась способом поиска мужчины для замужества

18.07.2020, 16:53, Разное

Популярная телеведущая Роза Сябитова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой дала советы представительницам прекрасного пола по наилучшему выбору избранника для замужества. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиц.

Главным тезисом откровений ведущей телепередачи “Давай поженимся” стала версия, что наилучшим вариантом для вероятного замужества является разведенный мужчина. Главным фактором потребности такого кандидата в новых супружеских отношениях она назвала привычку последнего к “известному ему состоянию”, которое является привычным и не напрягающим. Однако Сябитова подчеркнула: с момента расторжения брака должно пройти не более года. В противном случае, как полагает знаменитость, избранник может почувствовать свободу и “вкус отношений без обязательств”. “И никакого сожительства, сразу штамп в паспорте”, – настоятельно рекомендовала телезвезда. К слову, желающих получить больше информации по озвученному вопросу она призвала записаться на консультацию на её официальном сайте в Интернет, который указала в конце поста.

Стоит отметить, что публикация ведущей вызвала довольно неоднозначную реакцию у фолловеров. Некоторые поклонницы Сябитовой предпочли прислушаться к советам профессиональной “телесвахи”, очарованные её убедительным красноречием. “Я вас слушала бы часами”, – призналась одна из них. Однако большая часть посетительниц микроблога отнеслась к рекомендациям с сомнением, указав эксперту на многочисленные “нестыковки” в её доводах. Одна же из подписчиц решила и вовсе отнестись к поднятой проблеме философски: “Мужчина – это судьба: ждите и она придет”.