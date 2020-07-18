 

Генсек ООН предложил «новый глобальный договор»

18.07.2020, 16:53, Новости дня

Миру необходим «новый глобальный договор», который создаст более справедливое мироустройство на Земле, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Пандемия коронавируса обнаружила печальный разрыв между собственными интересами и интересами общества, а также огромные пробелы в структурах управления и этических рамках», –цитирует генсека ТАСС.

Для ликвидации этих недостатков нужно заключить новый общественный договор, отметил Гутерреш.

«Нам нужен новый глобальный договор, обеспечивающий более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне», – сообщил глава ООН.

Факторами, уравнивающими возможности людей, должны стать образование и цифровые технологии, сказал генсек. «Правительства должны уделять приоритетное внимание равному доступу, от обучения в раннем возрасте до непрерывного образования», – приводит слова Гутерреша РИА «Новости».

К 2030 году необходимо удвоить расходы на образование в странах с низким и средним доходом и довести их до 3 трлн долларов в год.

«Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами, должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты на основе равных прав и возможностей для всех», – добавил глава организации.

Также необходима регуляция рынка труда в сочетании с конструктивным диалогом между работодателями и трудящимися, это должно способствовать улучшению оплаты и условий труда.

Гутерреш предупредил, что в случае, если договор не будет принят, мир столкнется с «еще большим неравенством и отсутствием солидарности».

Напомним, 1 июля Совбез ООН поддержал призыв генсека организации Антониу Гутерреша о прекращении огня во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса, члены СБ приняли резолюцию на этот счет.

Гутерреш призывал к повсеместному прекращению огня из-за коронавируса еще в марте. Газета ВЗГЛЯД писала об этой инициативе.





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