Мнение: Хабаровск, 18 июля. 85 тысяч!! И политтехнологии от ФСБ

18.07.2020, 16:52, Разное



Хабаровск сегодня

Приятно, что хабаровчане “своих не бросают”. Сегодня, по некоторым оценкам, в Хабаровске ОПЯТЬ митинг в поддержку Фургала, причем – самый грандиозный за всю историю города! По некоторым оценкам – приняло участие до 85 тысяч (!!) человек. Столько народу – это ПЛАНКА даже для Москвы. В Москве митингов на 85 тысяч не было… дайте подумать… да я даже не вспомню! Нет, похоже – не было с 1991 года. Максимум – с 1993-го!



Хабаровск, 18 июля. Несанкционированное шествие.

И что самое неприятное для АП – “зараза” расползается: сегодня же митинги в поддержку хабаровчан и Фургала прошли во Владивостоке. Причем – что особенно пикантно! а также странно для зашуганных москвичей – прошли несанкционированно. И никого не повязали. Чудо! Чудо! Вполне можно сказать, что Приморье в эти дни волевым решением реанимирует Конституцию РФ как документ прямого действия – в особенности ее 31-ю статью, почти полностью похеренную при Путине, “о свободе митингов и демонстраций”.



Владивосток, 18 июля. Митинг солидарности в поддержку хабаровчан.

Ну и отдельно надо сказать про “креатив от апешечки”. Вчера нам выдали образчик новейших кремлевских политтехнологий (этакая совместная акция с ФСБ) по поводу Хабаровска – честно говоря, до сих пор не проходит оторопь. А именно: вчера во всеуслышание (на всю страну, но предназначено было для ДВ) объявили, что ФСБ… предотвратила теракт. Да, вот так – теракт. Якобы некие “международные террористы” (так и сказали!!) задумали осуществить ЧТО-ТО (то ли взрыв бомбы, то ли еще какую пакость)… в Хабаровске во время несанкционированного митинга! Натурально, прямо уже всё-всё у них было готово, и террориста прислали (причем отнюдь не смертника – он, по данным ФСБ, собирался нагадить и слинять) – но не тут-то было. В последний момент, как в голливудских фильмах, негодяя нашли и повязали. Но, типа, ФСБ все равно рекомендует гражданам хорошо подумать – надо ли им идти куда-то манифестировать, мало ли, неровён час…

Вот такое было глубокомысленное сообщение. Хоть стой, хоть падай. Не верите? Пожалуйста – сообщение ТАСС: “МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ФСБ пресекла теракт в местах массового скопления людей в Хабаровске, планировавшийся по указанию главарей международных террористов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ”.

Спрашивается – что это было?? Ответ единственный – это был он. Креатив. И что более всего потрясает в ЭТОМ – даже не его запредельная глупость (хотя и показывающая, до какой ничтожности и гадости деградировал кремлевский пиар при Кириенко). Потрясает более всего цинизм. Ведь любому сколь-нибудь думающему человеку понятно, что такое вот “сообщение” – по сути не что иное, как угроза. Угроза митингующим прямым террором. От имени государства!

“Чекисты” делают недвусмысленный намек гражданам: “международные террористы” (тм) не дремлют. В этот раз, типа, мы подоспели вовремя, а в следующий – увы, можем и не успеть-с. Оставайтесь дома! (тм)

А “в случае чего” просто скажут – “мы предупреждали”. Международный терроризм не дремлет, понимаете ли. Вот же – протянул свои щупальца к Хабаровску. Почему к нему? Ну как почему. А почему бы и нет? Кто ж знает, что там у этих террористов в голове? В общем, если бахнет – не обессудьте, чекисты могут многое, но не могут всё.

Или всё-таки могут?

Ясно одно – дальневосточники не испугались.