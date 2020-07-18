 

В Нанте произошёл пожар в одном из крупнейших готических соборов

18.07.2020, 16:50, Новости дня

В городе Нант в Бретани на западе Франции произошёл пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Это один из крупнейших готических соборов в стране и крупнейший в регионе.

Более 100 человек будут тушить пожар по крайней мере до конца дня, сообщил в эфире BFM начальник региональной пожарной охраны генерал Ролан Ферлей. Один из трёх очагов возгорания был расположен у главного органа XVII века. Он полностью уничтожен огнём.

Собор в Нанте строился больше 450 лет, он был заложен в 1434 году, а завершён в 1891-м. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.

Прокурор Нанта сообщил, что на месте пожара обнаружены признаки поджога. Ведётся расследование.

  • Радио «Свобода»

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 6%

17.06 / ФК «Ростов» отправился на карантин по коронавирусу

24.05 / Yle – финны готовы поступиться новыми истребителями ради спасения экономики от пандемии

11.06 / Правительство рассмотрит вопрос расширения программы льготной ипотеки

30.06 / Эксперт: Требовать объективности от производителей фейков бессмысленно

04.06 / Столичные врачи рекомендуют продолжить лечение пострадавшего в ДТП мальчика во Владимире

03.07 / Основные валюты резко подорожали по отношению к гривне

29.06 / Побит исторический рекорд по цене бензина АИ-95 на бирже

09.06 / Неожиданные последствия самоизоляции

17.06 / Синоптики предупредили об «опасном солнце» в ЦФО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска