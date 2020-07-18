В Нанте произошёл пожар в одном из крупнейших готических соборов

18.07.2020, 16:50, Новости дня

В городе Нант в Бретани на западе Франции произошёл пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Это один из крупнейших готических соборов в стране и крупнейший в регионе.

Более 100 человек будут тушить пожар по крайней мере до конца дня, сообщил в эфире BFM начальник региональной пожарной охраны генерал Ролан Ферлей. Один из трёх очагов возгорания был расположен у главного органа XVII века. Он полностью уничтожен огнём.

Собор в Нанте строился больше 450 лет, он был заложен в 1434 году, а завершён в 1891-м. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя.

Прокурор Нанта сообщил, что на месте пожара обнаружены признаки поджога. Ведётся расследование.