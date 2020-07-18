 

Медведева выразила соболезнования семье Александровской

18.07.2020, 16:48, Новости дня

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева выразила соболезнования близким скончавшейся российской фигуристки Екатерины Александровской.

«Мы будем скучать по тебе, малышка. Соболезнования семье», – написала Медведева в своем Instagram.

Тренер Александровской Андрей Хекало сообщал, что у спортсменки в 2020 году случались приступы эпилепсии, из-за которых она была вынуждена прекратить занятия.

В субботу СМИ сообщили о гибели чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской. По данным прессы, девушку нашли мертвой в Москве. На происшествие уже отреагировали в Международном союзе конькобежцев (ISU).





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