Хайден Панеттьери добилась уголовного преследования экс-бойфренда, который избивал ее в течение полутора лет

18.07.2020, 16:45, Разное

Несколько дней назад Хайден Панеттьери получила охранный ордер в отношении своего бывшего бойфренда Брайана Хикерсона, который неоднократно избивал ее. Вчера же стало известно, что полиция Лос-Анджелеса арестовала Брайана. Суд штата Калифорния предъявил ему обвинение, включающее в себя восемь пунктов, большая часть из которых по статье о домашнем насилии. Вскоре Хикерсон был освобожден под залог в размере 320 тысяч долларов. Первые слушания по делу назначены на 30 июля.

Привлечь Хикерсона к уголовной ответственности получилось после того, как Хайден обратилась к шерифу округа Титон в штате Вайоминг и сообщила о многочисленных инцидентах, связанных с домашним насилием. Хайден призналась, что все полтора года отношений с Брайаном она постоянно терпела его неконтролируемую агрессию в свой адрес. Кроме того, как становится понятно из обвинений, Брайан не давал Панеттьери обратиться в полицию и рассказать о происходящем. Таким образом он мешал девушке сообщить о преступлении, что в итоге стало дополнительным пунктом в обвинении.

Я двигаюсь дальше с правдой – знанием о том, что со мной произошло, и надеждой, что моя история поможет и другим людям, находящимся в абьюзивных отношениях, найти помощь, которая им нужна и которой они достойны. Я подготовилась, чтобы сделать все, чтобы этот человек больше никому и никогда не причинил вреда. Я благодарна своей группе поддержки, которая помогла мне найти в себе мужество вернуть себе голос и нормальную жизнь,

– заявила Хайден.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикинсон

Напомним, после разрыва с Владимиром Кличко в июле 2018 года Хайден начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. И если сперва пресса делилась романтическими подробностями нового романа актрисы, уже осенью в СМИ стали поступать новости иного характера. В октябре 2018-го в полицию города Гринвилл поступил вызов о домашней драке: тогда Брайан напал на своего отца Дэвида Хикерсона. А уже в мае актер впервые проявил свой буйный нрав в отношении Хайден. С тех пор новости об избиении Хайден появляются в СМИ регулярно.

По сообщениям инсайдеров, тогда Хайден с головой была погружена в эти отношения. Она выставила на продажу свою квартиру в Нью-Йорке, а родные актрисы начали опасаться, что она переедет к Брайану.

Трудно понять, что происходит в ее голове. Никто не может помочь ей сейчас, и это очень грустно,

– рассказывали близкие Хайден прессе.