 

В Ровенской области впервые на торгах продали лицензии на добычу янтаря

18.07.2020, 16:42, Новости дня

В Ровенской области состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений, которые дают право пользоваться недрами. Два участка по 10 гектаров были выставлены на сайте публичных закупок ProZorro в июне, об этом сообщил в Facebook 17 июля председатель Ровенской областной администрации Виталий Коваль.

Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. грн. Во время аукциона она выросла почти в 40 раз и составила 12,63 млн грн. Второй участок был выставлен по цене 333,2 тыс. грн, его продали за 29 млн грн, отметил Коваль.

“Участие в первом аукционе приняли четыре фирмы, во втором – шесть. Победители получили специальные разрешения на пять лет. Они дают право проводить геологическую разведку и дальнейшую добычу янтаря на участках”, – написал глава ОГА.

Понад 40 млн грн від легалізації бурштину на Рівненщині❗️✅Сьогодні відбулися перші аукціони на отримання спеціальних…

Posted by Віталій Коваль on Reede, 17. juuli 2020

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Президент подписал его 29 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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