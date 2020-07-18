 

Мнение: Под Зайцево погиб “белый хозяин”

18.07.2020, 16:40, Разное

Телефон эстонского наемника Илина оказался просто прекрасен.
"Джокер ДНР" выложил фрагмент общения Илина в ВатсАпе с неким "Патриком".

Илин: -Хей, бро, поднимай свою задницу и приезжай сюда, тут есть чем заняться.

Патрик: – черт. Что там делать?

Илин: – слушай меня. Тут стадо украинских свиней, которых нужно загнать в стойло. Они конченные дегенераты. Им нужен свой белый хозяин.

Патрик: – Хм, интересно.

Илин: – Давай сюда. Нужно навести тут порядок. А вообще, здесь самое место, где можно потренироваться и получить боевой опыт.

Патрик: – ну да, это не мешало бы.

Илин: – построим этих недоносков, потом рванем домой. У нас дел по горло. Черных надо ставить на место.

Вот так мина ДНР оказала услугу движению Black Lives Matter.
Также порадовало отношение "эстонского арийца" к сослуживцам и украинцам в целом. Забавно, что на Украине по инерции продолжаются стенания о "мирном докторе, которого подло убили сепары".
А так то нацизма на Украине нет (с) любой идиот.

В общем, вся история с походом укро-ДРГ на Зайцево оказалась просто прекрасной, уже с неделю подгорает.

Источник: Colonel Cassad





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