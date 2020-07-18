 

ПНС в письменной форме пообещали освободить задержанных в Ливии россиян

18.07.2020, 16:30, Новости дня

Россия получила письменные заверения министерства иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в том, вопрос с задержанными ливийской стороной россиянами будет решен в ближайшее время, информирует МИД.

«В результате наших настойчивых усилий недавно нами получены письменные заверения мининдел ПНС Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время», – говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Отмечается, что этому предшествовала длительная дипломатическая работа с представителями ПНС.

«В нажимном ключе регулярно поднимаем эту тему на всех встречах с представителями триполийских властей, добиваясь незамедлительного и безусловного освобождения (задержанных в Ливии россиян – прим. ВЗГЛЯД) М.А.Шугалея и С.Суэйфана», – подчеркнула Захарова.

В начале июля 2019 года глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, «однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля». Задержание россиян подтвердили в генпрокуратуре ПНС.





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