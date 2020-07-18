 

Мнение: Хабаровск. Кризис

18.07.2020, 16:25, Разное

В Хабаровске прошло самое массовое протестное мероприятие за все время после ареста Фургала. Людей не впечатлила постановка с поимкой страшного исламского террориста, и порядка 15-20 тысяч человек (возможно, и больше) вышли на улицу высказать свое не самое приветливое отношение к происходящему. Мэрия заявила о 10 тысячах протестующих, есть оценки даже в 50 тысяч, но визуально реальная численность лежит где-то посередине. Впрочем, численность в данном случае – величина хотя и важная, но не в ней дело.

Стоит отметить, что шествие и митинг не были разрешенными, что для фашистского режима Путина является из ряда вон выходящим событием, но власть попросту не рискует отвечать террором, осознавая, что последствия могут оказаться слишком непредсказуемыми. А точнее, наоборот – весьма предсказуемыми. Соответственно, полиция не вмешивалась в происходящее.

Одно из основных требований протестующих – это честный суд. Для современной России это, конечно, два взаимоисключающих понятия. Либо честный, либо суд. Но в данном случае речь идет о том, чтобы Фургала судили не в Москве, а в Хабаровске. Очевидно, что на такое требование Кремль вряд ли пойдет – любой приговор, который будет вынесен на территории края, может запустить еще более непредсказуемые последствия.

Пока никакой реакции из Москвы на происходящее нет. Что вполне разумно – сказать нечего, люди перестают верить бесконечной лжи, им нужны дела. Основной проблемой стало то, что Фургал победил на выборах вопреки правилам системы, а значит – люди стали чувствовать ответственность за свой выбор, и защищают его от колонизаторов из Кремля. Если бы в 18 году все прошло по привычной схеме, в конце которой ставленник Москвы становится гауляйтером территории, ни у одного из сегодня вышедших на улицу не было бы мотива выступать в защиту губернатора. Сегодня он есть, и он связан не столько с личностью самого Фургала, сколько с выбором, который хабаровчане сделали самостоятельно. Именно этот выбор они и защищают.

Источник: Эль Мюрид





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