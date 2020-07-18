 

«Прогресс МС-15» подготовили к «сверхбыстрому» полету до МКС

18.07.2020, 16:16, Новости дня

На космодроме Байконур завершена сборка ракеты «Союз 2.1а» для запуска на околоземную орбиту корабля «Прогресс МС-15», сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя с кораблем запланирован на 23 июля 2020 года, сообщается на сайте корпорации.

Корабль по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме доставит топливо, воду и еду на Международную космическую станцию. При этом расчетная длительность полета – три часа, ракета с кораблем должна стартовать в 17.26 мск, а стыковка с модулем «Пирс» запланирована на 20.47 мск.

Ранее специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели коррекцию орбиты МКС для встречи с российским космическим кораблем.

В июле «новогодний» космический грузовик «Прогресс» отстыковали от МКС, свели с орбиты и затопили в несудоходном районе Тихого океана.





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