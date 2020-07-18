 

Украинский военный перешел на сторону ДНР

18.07.2020, 15:53, Новости дня

Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) перешел на сторону Донецкой народной республики, сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Благодаря совместной работе Народной милиции и силовых ведомств республики был обеспечен безопасный переход очередного украинского военнослужащего на нашу сторону. Им является топогеодезист-наводчик минометного взвода 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар», рядовой Скидан», – приводит слова Басурина РИА «Новости».

Украинский военный подтвердил сведения о нахождении в зоне конфликта в Донбассе «наемников из стран НАТО», добавил замглавы республиканского ведомства.

В пятницу другой украинский военный заявил о готовности перейти на сторону ЛНР.

В октябре 2017 года на сторону ДНР перешел начальник подразделения шифровальной связи СБУ подполковник Роман Лабусов. В 2018 году украинские силовики расстреляли военнослужащего Дмитрия Украинского, который пытался перейти на сторону ДНР, однако ошибся с маршрутом.





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