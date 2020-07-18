 

“Проблема не ограничивается Юго-Востоком”: Кедми высказался о возможности присоединения Донбасса к России

18.07.2020, 15:53, Разное

Израильский эксперт Яков Кедми недавно в своем интервью высказал свое мнение о вероятности присоединения Донбасса к РФ. По словам политолога, такой процесс вряд ли является возможным.
Свое мнение о невозможности присоединения ЛНР и ДНР к Российской Федерации Кедми обусловил вероятностью неоднозначной трактовки такого процесса. Как полагает политолог, в случае вхождения в состав РФ республик Донбасса, со стороны может сложиться впечатление, что вся общность остального русского и русскоязычного населения Украины “брошена на произвол судьбы”. Более того, эксперт подчеркнул, что видит упомянутый регион в составе украинских территорий. Однако при этом Украина должна быть не такой, какой стало это государство в настоящее время, а “нормальной”, каковой она была еще во время вхождения Донбасса в её состав.

По мнению Якова Кедми, Владимир Путин также вряд ли когда-нибудь сможет назвать Донбасс российским, так как президент Российской Федерации уверен в том, что проблема не ограничивается только Юго-Востоком Украины, а касается всей этой страны. Об этом сообщает Политэксперт.





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