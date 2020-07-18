Тренер погибшей фигуристки заявил о приступах эпилепсии у спортсменки

18.07.2020, 15:48, Новости дня

У чемпионки мира в парном катании среди юниоров Екатерины Александровской в январе произошел приступ эпилепсии, сообщил тренер спортсменки Андрей Хекало.

«Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января. Тогда у нее произошел приступ. Ее положили на обследование, это было перед чемпионатом четырех континентов. Это были очень серьезные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ», – сказал Хекало РИА «Новости».

Мать девушки испугалась за дочь и вызвала ей скорую помощь, спортсменка две недели пролежала на обследовании, добавил собеседник.

«После чего я поехал к врачу, и врач мне сказал, что это эпилепсия и навряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Это (приступ) может произойти в любой момент», – сказал он.

Тренер отметил, что Александровской нужно было заканчивать карьеру и заниматься «другой жизнью».

«Катя была очень умной девочкой. Я не сомневался, что она поступит в любой вуз. Если бы захотела, она бы смогла, у нее все в порядке с головой в этом плане», – отметил Хекало.

В субботу СМИ сообщили о гибели чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской. По данным прессы, девушку нашли мертвой в Москве. На происшествие уже отреагировали в Международном союзе конькобежцев (ISU).