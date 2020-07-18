 

Наталья Водянова, Антуан Арно, Пьер Казираги и другие гости благотворительного ужина

18.07.2020, 15:40, Разное

Медленно, но верно мир возвращается к привычной жизни. Вот уже даже начали проводит показы и приглашать гостей на вечеринки. Так, вчера ресторан La Guérite организовал в Каннах первое благотворительное оффлайн-мероприятие после карантина – ужин в пользу Фонда помощи детям и молодежи “Обнаженные сердца”. Хозяйками вечера выступили основательница Фонда Наталья Водянова и основательница бренда Anna Andres Jewelry – Анна Андрес.

Вечеринка с соблюдением всех мер безопасности прошла на острове Святой Маргариты. Гости прибывали к месту проведения ужина на лодках. Кульминацией вечера стал благотворительный аукцион, на котором можно было приобрести такие лоты, как ужин на яхте, приготовленный знаменитым шеф-поваром Жаном Имбертом; подвески Chaumet Jeux de Liens Harmony из розового золота с бриллиантами круглой огранки; платье на заказ от Alessandra Rich; выходные в легендарном панорамном номере отеля Martinez и возможность узнать секреты экологичной моды от самой Стеллы Маккартни – самый дорогой лот аукциона, приобретенный бизнесменом и филантропом Александром Гарезом.

За вечер было собрано 400 тысяч евро на программы помощи детям и молодым людям, которых поддерживает Фонд “Обнаженные сердца”.

Наталья ВодяноваНаталья Водянова, Беатрис Борромео, Пьер Казираги и Антуан АрноАнна АндресНаталья Водянова и Антуан Арно Наталья Водянова и Алессандра РичКсения Лукаш





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