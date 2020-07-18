 

Из фойе Белого дома убрали портреты Клинтона и Буша-младшего. Первого Трамп называл “плохим президентом”, второго – “глупым”

18.07.2020, 15:35, Новости дня

Из главного фойе Белого дома убрали портреты 42-го президента США Билла Клинтона и 43-го – Джорджа Буша – младшего. Как сообщает телеканал CNN, их заменили портретами президентов-республиканцев Уильяма Маккинли и Теодора Рузвельта.

По информации телеканала, как минимум до 8 июля портреты Клинтона и Буша-младшего находились в главном фойе и действующий глава Белого дома Дональд Трамп мог видеть их ежедневно, когда спускался по лестнице. Сейчас же их переместили в редко используемое помещение старой столовой.

По традиции, отмечает CNN, портреты последних президентов США должны занимать самое видное место в Белом доме, чтобы они были видны гостям во время официальных мероприятий. Тем не менее портрет предшественника Трампа Барака Обамы в резиденции так и не появился, что свидетельствует “о напряженных отношениях между 44-м и 45-м президентами”.

Вероятно, портреты Клинтона и Буша-младшего убрали по просьбе Трампа, полагает CNN. Бывший советник Трампа Джон Болтон писал в своей книге, что Трамп “презирал” президента Буша и считал его “глупым”. Он также критиковал Билла Клинтона, главным образом потому, что это муж Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на выборах 2016 года. По мнению Трампа, Клинтон был “плохим президентом”.

В Белом доме не смогли оперативно предоставить комментарий о перемещении портретов государственных деятелей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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