В Москве нашли мертвой популярную блогершу

18.07.2020, 15:30, Новости дня

В элитном московском отеле найдено тело известного блогера Анны Амбарцумян, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, причина смерти – передозировка», – сказал собеседник РИА «Новости».

На блог девушки в Instagram подписано 367 тыс. человек. Амбарцумян выступала экспертом на телепередачах и заявляла, что обладает экстрасенсорными способностями.

На минувшей неделе популярный мотоблогер Ксения Никитина погибла в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-8 в Подмосковье.