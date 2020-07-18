В Москве нашли мертвой популярную блогершу

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18.07.2020, 15:30, Новости дня

В элитном московском отеле найдено тело известного блогера Анны Амбарцумян, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, причина смерти – передозировка», – сказал собеседник РИА «Новости».

На блог девушки в Instagram подписано 367 тыс. человек. Амбарцумян выступала экспертом на телепередачах и заявляла, что обладает экстрасенсорными способностями.

На минувшей неделе популярный мотоблогер Ксения Никитина погибла в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-8 в Подмосковье.





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