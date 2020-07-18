Мнение: О решающем и непреодолимом превосходстве Америки

18.07.2020, 15:10, Разное

Собственно, это всё, что требовалось: на официальном уровне озвучено давно известное экспертам. Можно расслабиться и потихоньку покидать калашный ряд. Или, как вариант, умерять и усмирять геополитические амбиции, этот самозваный пережиток уходящей эпохи дорогой нефти.

Хорошо, в общем, что ещё остались какие-то варианты…

#США имеют превосходство над своими противниками в ядерной сфере и намерены сохранять это лидерство. С таким заявлением выступил министр обороны страны Марк Эспер во время встречи с личным составом, гражданскими сотрудниками Пентагона и их семьями. «Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов . Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство», — сказал министр. Он отметил, что Соединённые Штаты постоянно модернизируют своё вооружение, систему командования, связи и управления в ядерной сфере. И подчеркнул, что все действия Пентагона в этой области направлены лишь на сдерживание потенциальных вооруженных конфликтов. «А в случае провала таких усилий мы хотим быть в состоянии воевать и одержать победу », — подытожил глава оборонного ведомства США.

Если считать по боеголовкам, то между Америкой и Россией сохраняется условный паритет. Но вот с точки зрения технологий, всё уже не так однозначно. #Россия, напрягая все силы, использует ещё советские заделы, возможно, на новой элементной базе. Штаты постепенно продвигаются вперёд. Хотя и не так быстро, как думают американофилы. Впрочем, о последнем пусть болит голова у американских налогоплательщиков.

Что же до российских оборонных финансов, то тут картина такая. Расходы на оборону хотя и снизились с пиковых значений 2016 г., всё ещё заметно выше средних за 10 лет показателей.

При этом результативность расходов, мягко говоря, средненькая. Несмотря на победные реляции, по многим пунктам Госпрограмма вооружения на 2011–2020 годы (ГПВ-2020) так и не выполнена. Сухопутные войска не получили новеньких «Армат», более того, только госиспытания этого украшения военных парадов начнутся в текущем году. Вместо 2300 новых танков поступит 400 модернизированных Т-90. Истребители пятого поколения Су-57 также не бороздят в товарных количествах небеса нашей страны: до 2029 года предполагается, что они появятся в российских ВКС в количестве аж 75 экземпляров. И так далее по многим пунктам – вместо новых образцов БТ поставляются глубоко модернизированные старые.

Ну и где гарантии, что в «ядерной триаде» ситуация по части новых высокотехнологичных образцов (не только ракет, но и всей сопутствующей инфраструктуры) качественно лучше?