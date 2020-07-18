 

Следователи начали проверку после розлива дизтоплива в Москве-реке

18.07.2020, 15:08, Новости дня

Следователи инициировали доследственную проверку после затопления судна в Подмосковье и розлива дизельного топлива в Москве-реке, информирует Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Затопление буксира на Москва-реке произошло, по данным следствия, в 11.25 мск, сообщается на сайте ведомства. В результате затопления судна на поверхности воды образовалось «радужное пятно».

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

В МЧС сообщали, что длина затонувшего в подмосковном Красногорске судна составляла 20 метров, в результате затопления произошла утечка дизтоплива.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Число умерших от коронавируса в США приближается к 100 тысячам

03.06 / Ученые рассказали, почему у пещерных рыб пропадают глаза

15.07 / Украинское посольство в Ереване облили борщом

08.07 / ВЦИОМ подтвердил поддержку гражданами инициатив ЦИК по процедуре голосования

11.06 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

26.05 / США обвинили Россию в отправке военных самолетов в Ливию для поддержки наемников “ЧВК Вагнера”

20.06 / Борьба с коронавирусом: правительство будет держать на контроле вопрос выплат

19.06 / Американский десантный корабль-док вошел в Черное море

17.05 / Интервью Гордона с Поклонской. Подборка фотожаб

17.07 / Израиль ввел частичный карантин по выходным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска