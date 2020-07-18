Эксперты назвали ТОП-3 способов сохранить внешний вид автомобиля

18.07.2020, 14:53, Разное

Сохранять эффектный внешний вид автомобиля возможно, не прибегая к дорогостоящим процедурам. Эксперты сферы назвали ТОП-3 способов обойтись без полировки, керамической и других недешевых обработок кузова.

Как пишет Inforeactor, специалисты рекомендуют в первую очередь придерживаться простых правил, которые помогут дольше сохранить внешний вид машины. Так, при мойке транспортного средства не стоит использовать тряпки, ветошь и подобные материалы. На их поверхности за период службы накапливается большое количество грязи и пыли, которая оставляет на кузове, стеклах и других деталях следы, сходные с воздействием абразивов. Для помывки машины следует применять только качественные химические моющие средства и специальные салфетки.

Также очень важен и выбор места стоянки, так как предметы, попадающие на крышу транспортного средства могут испортить краску. Даже обычные зажигалка или ключи, либо забравшийся на машину соседский кот могут оставить трудно удаляемые следы.

При поездках в сельской местности или при выездах на пикник на природу также необходимо соблюдать осторожность. Случайные царапины, оставленные ветками деревьев, будет сложно закрасить, сделав незаметными. Испортит внешний вид автомобиля и смола, попадающая на корпус машины. В лесу опасность загрязнения и повреждения составляют также топи и болота. И, конечно же, обязательно следует задействовать защитные средства, такие как чехлы и пленки. Применение же разнообразных составов из воска, керамики или полимера, хоть и недешево, однако окупается в случае продажи машины, сохраняя ее внешний вид.