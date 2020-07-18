Похищение российских моряков пиратами в Гвинейском заливе подтвердили

18.07.2020, 14:48, Новости дня

Пираты взяли в заложники с борта танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов экипажа, состоявшего из 19 граждан РФ и Украины, сообщила компания Alison Management, в управлении которой находится судно.

В компании сообщили, что 17 июля танкер подвергся нападению пиратов «в 210 морских милях от побережья Бенина в 11.00 по местному времени (13.00 мск)», передает ТАСС со ссылкой на издание «Морской бюллетень».

В данный момент судно «дрейфует с ограниченными возможностями (в управлении)».

На помощь танкеру движется находящийся рядом рефрижератор Frio Chikuma.

О высадке пиратов на борт Curacao Trader сообщил 17 июля портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море. По его данным, на борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.

Сообщалось, что в заложники могли взять 15 человек. Посольство РФ в Нигерии проверяло данную информацию.

Отмечается, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не совершались на столь удаленном расстоянии от берега. По мнению портала, в преступной операции участвовало крупное судно.

Танкер под флагом Либерии, способный перевозить как нефть, так и жидкие химические вещества, вышел из порта Ломе (Того). Он был атакован в 230 морских милях к югу от нигерийского города Лагос. Судно принадлежит компании Curacao Trader Shipping.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, стал самым опасным регионом на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников.

Так, в первом квартале 2020 года там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. Особенностью действий преступников в этом заливе является тот факт, что они захватывают в качестве заложников членов экипажей для получения в дальнейшем за них выкупа.

По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.