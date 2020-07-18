Британия решила остановить на время подсчет умерших от коронавируса

18.07.2020, 14:48, Новости дня

В Британии решили приостановить на время обновление данных о числе смертей от коронавируса в Соединенном Королевстве, сообщают СМИ.

Такое решение приняли после того, как руководство страны решило пересмотреть методику подсчета данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В руководстве страны полагают, что методы подсчета могли завышать число умерших от заболевания.

Ранее британские эксперты предупредили, что карантинные меры, введенные в Великобритании в рамках борьбы с распространением коронавируса, создают угрозу ожирения для «целого поколения» детей.