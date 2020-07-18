 

Сатановский связал с конфликтом Армении и Азербайджана внезапную проверку войск РФ

18.07.2020, 14:30, Разное

Евгений Сатановский прокомментировал внезапную проверку войск Российской Федерации. Известный востоковед связал такое решение с конфликтом Азербайджана и Армении.
Не так давно и без того напряженные отношения между этими кавказскими странами снова вступили в фазу вооруженных столкновений. Как пишет «Инфореактор», обострение в любой момент может перерасти в серьезный конфликт, сделав этот регион местом боевых действий.

Накануне президент РФ Владимир Путин отдал приказ о внезапной поверки боевой готовности вооруженных сил страны. По мнению эксперта по государствам востока Евгения Сатановского, причиной такого решения стали события в Нагорном Карабахе. Как известно, именно эта территория уже несколько десятилетий является очагом конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Согласно распоряжению главы государства, учения войск РФ намечены на территории Южного и Западного военных округов.

Огромную роль, уверен Сатановский, в этом конфликте играют так называемые «уличные» настроения и силы. При этом, отмечает востоковед, на ситуацию прямо пытаются повлиять внешние силы. Иностранное вмешательство, в частности, со стороны США и Турции, может быть направлено не только на поддержку сторон спора, но и против Российской Федерации. Между тем, именно РФ осталась единственной, кто пытается взвешено и без выделения какой-либо из стран урегулировать конфликт, не пытаясь извлечь из этого выгоду.





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